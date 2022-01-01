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إصابة أكثر من 80 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
إصابة أكثر من 80 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
أصيب أكثر من 80 فلسطينيا، اليوم السبت، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:41+0000
2022-01-01T21:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن نحو 90 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين في شمال الضفة الغربية.وبحسب البيان، أصيب 88 فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس في محيط قرية برقة.وتدور اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في منطقة برقة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الجرحى الفلسطينيين في الاشتباكات تجاوز 300.وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بعمليات توغل داخل المدن والقرى تداهم خلالها منازل الفلسطينيين بدعوى البحث عن مطلوبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/إصابة-4-فلسطينيين-بالرصاص-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1054826608.html
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أخبار فلسطين اليوم

إصابة أكثر من 80 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

21:41 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 01.01.2022)
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAمتظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021
متظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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أصيب أكثر من 80 فلسطينيا، اليوم السبت، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن نحو 90 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين في شمال الضفة الغربية.
وبحسب البيان، أصيب 88 فلسطينيا بالقرب من مدينة نابلس في محيط قرية برقة.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن معظم الإصابات حدثت بسبب "اختناقات" نتيجة التعرض للغاز المسيل للدموع.
وتدور اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في منطقة برقة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الجرحى الفلسطينيين في الاشتباكات تجاوز 300.
القوات الإسرائيلية تصوب سلاحها تجاه المحتجين الفلسطينيين ضد تشييد مستوطنة في قرية البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 24 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
15:10 GMT
وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر على خلفية تصاعد العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم بعمليات توغل داخل المدن والقرى تداهم خلالها منازل الفلسطينيين بدعوى البحث عن مطلوبين.
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