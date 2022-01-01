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https://arabic.sputniknews.com/20220101/التحالف-العربي-ينشر-صورا-يتهم-فيها-أنصار-الله-بإنشاء-معسكر-يستخدم-المدنيين-دروعا-بشرية-1054811190.html
التحالف العربي ينشر صورا يتهم فيها "أنصار الله" بإنشاء معسكر يستخدم المدنيين كدروع بشرية
التحالف العربي ينشر صورا يتهم فيها "أنصار الله" بإنشاء معسكر يستخدم المدنيين كدروع بشرية
نشر التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، صورا قال إنها تثبت استحداث جماعة "أنصار الله" لمركز للجمارك داخل معسكر واستخدام المدنيين دروعا بشرية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T07:57+0000
2022-01-01T08:09+0000
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية الصور التي كشفت عنها قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن.وقالت الوكالة إن "هذه الصور تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية".وأضافت أن "أنصار الله" أطلقت الخميس الماضي، صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة.وأشارت إلى أن ذلك "يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".وكان التحالف العربي قد دعا، أمس، المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم.وقال إن "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات حفاظا على سلامتهم".كما أكد التحالف "اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية"، حسب تعبيره.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/التحالف-العربي-يدعو-المدنيين-لإخلاء-معسكر-السوادية-بمحافظة-البيضاء-اليمنية-1054776528.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, التحالف العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

التحالف العربي ينشر صورا يتهم فيها "أنصار الله" بإنشاء معسكر يستخدم المدنيين كدروع بشرية

07:57 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 01.01.2022)
© REUTERS / KHALED ABDULLAHجماعة "أنصار الله"، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020
جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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نشر التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، صورا قال إنها تثبت استحداث جماعة "أنصار الله" لمركز للجمارك داخل معسكر واستخدام المدنيين دروعا بشرية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الصور التي كشفت عنها قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن.
وقالت الوكالة إن "هذه الصور تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية".
وأضافت أن "أنصار الله" أطلقت الخميس الماضي، صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة.
وأشارت إلى أن ذلك "يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
التحالف العربي يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية
30 ديسمبر 2021, 18:33 GMT
وكان التحالف العربي قد دعا، أمس، المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم.
وقال إن "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات حفاظا على سلامتهم".
كما أكد التحالف "اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية"، حسب تعبيره.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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