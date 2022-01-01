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https://arabic.sputniknews.com/20220101/الصين-تدعو-نيكاراغوا-للانضمام-إلى-مبادرة-حزام-واحد-وطريق-واحد-1054809235.html
الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"
الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"
قال الممثل الدبلوماسي الصيني في نيكاراغوا، يو بو، اليوم السبت، إن الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الواحد للتجارة والنقل. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T04:48+0000
2022-01-01T04:49+0000
الصين
نيكاراغوا
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ماناغوا - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني في وقت متأخر الجمعة "ندعو نيكاراغوا إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرة والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الأسرة الكبيرة للبناء المشترك لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد".وأضاف: "من الضروري التمسك بالنهج المتعدد الأطراف والوقوف ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان".وقطعت نيكاراغوا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان ووصفتها بأنها جزء من الصين. وبعد ذلك وقعت الصين ونيكاراغوا بيانا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول افتتحت الصين سفارة في ماناغوا، عاصمة نيكاراغوا.ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع الصين الدولي الذي يسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين بكين والشركاء الأجانب الآخرين، وربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.تم تطويره من قبل الرئيس شي جين بينغ في عام 2013 ويضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو ممر عابر للقارات يربط الصين بآسيا وأوروبا عن طريق البر، وطريق الحرير البحري، وهو طريق بحري يربط المناطق الساحلية في الصين بآسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/الصين-نقدر-بشدة-قرار-نيكاراغوا-بقطع-علاقاتها-مع-تايوان-1053775223.html
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الصين, نيكاراغوا

الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"

04:48 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 04:49 GMT 01.01.2022)
© REUTERS / Axel Schmidtقمة "مجموعة العشرين" - رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Axel Schmidt
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قال الممثل الدبلوماسي الصيني في نيكاراغوا، يو بو، اليوم السبت، إن الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الواحد للتجارة والنقل.
ماناغوا - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني في وقت متأخر الجمعة "ندعو نيكاراغوا إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرة والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الأسرة الكبيرة للبناء المشترك لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد".
وأضاف: "من الضروري التمسك بالنهج المتعدد الأطراف والوقوف ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
الصين: نقدر بشدة قرار نيكاراغوا بقطع علاقاتها مع تايوان
10 ديسمبر 2021, 10:50 GMT
وقطعت نيكاراغوا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان ووصفتها بأنها جزء من الصين. وبعد ذلك وقعت الصين ونيكاراغوا بيانا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول افتتحت الصين سفارة في ماناغوا، عاصمة نيكاراغوا.
ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع الصين الدولي الذي يسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين بكين والشركاء الأجانب الآخرين، وربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.
تم تطويره من قبل الرئيس شي جين بينغ في عام 2013 ويضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو ممر عابر للقارات يربط الصين بآسيا وأوروبا عن طريق البر، وطريق الحرير البحري، وهو طريق بحري يربط المناطق الساحلية في الصين بآسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا.
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