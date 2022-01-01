الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"

ماناغوا - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني في وقت متأخر الجمعة "ندعو نيكاراغوا إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرة والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الأسرة الكبيرة للبناء المشترك لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد".وأضاف: "من الضروري التمسك بالنهج المتعدد الأطراف والوقوف ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان".وقطعت نيكاراغوا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان ووصفتها بأنها جزء من الصين. وبعد ذلك وقعت الصين ونيكاراغوا بيانا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول افتتحت الصين سفارة في ماناغوا، عاصمة نيكاراغوا.ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع الصين الدولي الذي يسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين بكين والشركاء الأجانب الآخرين، وربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.تم تطويره من قبل الرئيس شي جين بينغ في عام 2013 ويضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو ممر عابر للقارات يربط الصين بآسيا وأوروبا عن طريق البر، وطريق الحرير البحري، وهو طريق بحري يربط المناطق الساحلية في الصين بآسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا.
قال الممثل الدبلوماسي الصيني في نيكاراغوا، يو بو، اليوم السبت، إن الصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الواحد للتجارة والنقل.
ماناغوا - سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الصيني في وقت متأخر الجمعة "ندعو نيكاراغوا إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرة والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الأسرة الكبيرة للبناء المشترك لمبادرة "حزام واحد وطريق واحد".
وأضاف: "من الضروري التمسك بالنهج المتعدد الأطراف والوقوف ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقطعت نيكاراغوا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان ووصفتها بأنها جزء من الصين. وبعد ذلك وقعت الصين ونيكاراغوا بيانا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول افتتحت الصين سفارة في ماناغوا، عاصمة نيكاراغوا.
ومبادرة الحزام والطريق هي مشروع الصين الدولي الذي يسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين بكين والشركاء الأجانب الآخرين، وربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.
تم تطويره من قبل الرئيس شي جين بينغ في عام 2013 ويضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو ممر عابر للقارات يربط الصين بآسيا وأوروبا عن طريق البر، وطريق الحرير البحري، وهو طريق بحري يربط المناطق الساحلية في الصين بآسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وأوروبا.