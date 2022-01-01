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https://arabic.sputniknews.com/20220101/المئات-من-الإسرائيليين-يتظاهرون-أمام-منزل-نفتالي-بينيت-يدمر-الدولة-1054836884.html
المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"
المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل رئيس الوزراء، نفتالي بينيت. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T20:33+0000
2022-01-01T20:33+0000
إسرائيل
عالم
نفتالي بينيت
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري الآن 24، مساء اليوم السبت، بأن المئات من الإسرائيليين قد أقاموا مظاهرة كبيرة للعشرات من اليمنيين، أمام منزل نفتالي بينيت ببلدة رعنانا، بدعوى أنه يهدم دولة إسرائيل.وردد المتظاهرون الإسرائيليون شعارات "بينيت سيء لليهود، وبينيت سيء للجنود، وبينيت جيد للإرهابيين"، فضلا عن شعار آخر وهو "الشعب يطالب بدولة يهودية".وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن كل سبت من كل أسبوع يتظاهر العشرات من اليمنيين الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء، تنديدا بحكومته وبما يقوم به ممن يسمونه بـ"تدمير الدولة"، في وقت شارك بعض أعضاء حزب الليكود بالكنسبت الإسرائيلي في إحدى هذه المظاهرات، خاصة الأسبوع الماضي، حيث شارك شلومو قراي في مثل هذه المظاهرة.
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إسرائيل, عالم, نفتالي بينيت

المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"

20:33 GMT 01.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / POOL
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري الآن 24، مساء اليوم السبت، بأن المئات من الإسرائيليين قد أقاموا مظاهرة كبيرة للعشرات من اليمنيين، أمام منزل نفتالي بينيت ببلدة رعنانا، بدعوى أنه يهدم دولة إسرائيل.
وردد المتظاهرون الإسرائيليون شعارات "بينيت سيء لليهود، وبينيت سيء للجنود، وبينيت جيد للإرهابيين"، فضلا عن شعار آخر وهو "الشعب يطالب بدولة يهودية".
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن كل سبت من كل أسبوع يتظاهر العشرات من اليمنيين الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء، تنديدا بحكومته وبما يقوم به ممن يسمونه بـ"تدمير الدولة"، في وقت شارك بعض أعضاء حزب الليكود بالكنسبت الإسرائيلي في إحدى هذه المظاهرات، خاصة الأسبوع الماضي، حيث شارك شلومو قراي في مثل هذه المظاهرة.
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