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https://arabic.sputniknews.com/20220101/الهند-تقدم-نصف-مليون-جرعة-لقاح-إلى-أفغانستان-1054821828.html
الهند تقدم نصف مليون جرعة لقاح إلى أفغانستان
الهند تقدم نصف مليون جرعة لقاح إلى أفغانستان
قدمت الهند، اليوم السبت، نصف مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، إلى أفغانستان، كجزء من مساعدات إنسانية تعهدت بها نيودلهي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T13:29+0000
2022-01-01T13:29+0000
2022-01-01T13:29+0000
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
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وحسب بيان للخارجية الهندية نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أكدت أنها قدمت إلى أفغانستان دفعة من المساعدات الإنسانية تضمنت نصف مليون جرعة لقاح، متعهدة بنصف مليون أخرى مستقبلا.وقالت: " قدمت الهند اليوم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية لأفغانستان، والتي تتكون من 500000 جرعة من لقاح كوفاكسين "، مؤكدة أنه "تم تسليم هذه اللقاحات إلى مستشفى أنديرا غاندي في العاصمة كابول".يشار إلا أن الشهر الماضي شهد تقديم الهند 1.6 طن من المساعدات الطبية إلى أفغانستان، عن طريق منظمة الصحة العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا
الهند تقدم نصف مليون جرعة لقاح إلى أفغانستان
قدمت الهند، اليوم السبت، نصف مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، إلى أفغانستان، كجزء من مساعدات إنسانية تعهدت بها نيودلهي.
وحسب بيان للخارجية الهندية نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أكدت أنها
قدمت إلى أفغانستان
دفعة من المساعدات الإنسانية تضمنت نصف مليون جرعة لقاح، متعهدة بنصف مليون أخرى مستقبلا.
وقالت: "
قدمت الهند
اليوم الدفعة التالية من المساعدات الإنسانية لأفغانستان، والتي تتكون من 500000 جرعة من لقاح كوفاكسين "، مؤكدة أنه "تم تسليم هذه اللقاحات إلى مستشفى أنديرا غاندي في العاصمة كابول".
ووفقا للبيان فإن الحكومة الهندية تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني،
بما في ذلك
الحبوب الغذائية، ومليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، والأدوية الأساسية.
يشار إلا أن الشهر الماضي شهد تقديم الهند 1.6 طن من المساعدات الطبية إلى أفغانستان، عن طريق منظمة الصحة العالمية.