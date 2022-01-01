الهند وباكستان تتبادلان قوائم المنشآت النووية بموجب معاهدة 1988

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن تصريحات رسمية للقوتين النوويتين أن الجانبين تبادلا أيضا قوائم أصولهما ومنشآتهما النووية بموجب اتفاقية سارية لمدة ثلاثة عقود.وشهدت العلاقات بين باكستان والهند توترا منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947 بسبب النزاع إقليم كشمير الواقع في جبال الهيمالايا.وأطلعت باكستان دبلوماسيا هنديا رفيعا في إسلام أباد، اليوم، على قائمة تضم 628 سجينا هنديا محتجزين في باكستان، بينهم 577 صيادا متهمين بالصيد غير الشرعي في المياه الإقليمية الباكستانية و51 آخرين.وتتوافق هذه الممارسة مع اتفاقية عام 2008 بين الجانبين بشأن الوصول القنصلي للسجناء. وينص الاتفاق على تبادل قوائم الأسرى في سجون البلدين خلال شهري يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز من كل عام.وفي ذات الوقت، أطلعت نيودلهي، إسلام أباد على قائمة بأسرى جارتها في الهند. وسلمت الهند قوائم تضم 282 سجينا باكستانيا و73 صيادا. ولم تتوفر تفاصيل حول السجناء المدنيين الذين تحتجزهم الهند.هذا التبادل يأتي التزاما باتفاقية وقعها البلدان في ديسمبر/ كانون الأول 1988 تحت عنوان "حظر الهجوم على المنشآت النووية"، والتي تم تنفيذها عام 1991.