تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211221/باكستان-تجرب-صاروخا-يحمل-رؤوسا-نووية-بعد-نشر-إس-400-في-الهند-1054404688.html
باكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند
باكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند
أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن تجربة صاروخ باليستي من طراز "بابر 1.بي" قادر على حمل رؤوس نووية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T11:33+0000
2021-12-21T12:00+0000
باكستان
منظومة صواريخ إس 400
الهند
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103676/35/1036763534_0:27:2731:1563_1920x0_80_0_0_ad6f6f45e1b763bc1c4847afee5d9193.jpg
إسلام آباد- سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إنه قام "بتجربة على صاروخ باليستي من طراز "بابر 1.بي" قادر على حمل رؤوس نووية، بعد يوم من نشر الهند منظومة "إس-400" قرب الحدود".وأوضح البيان أن "الصاروخ قادر على توجيه ضربات سريعة لأهداف العدو وله القدرة على حمل روؤس نووية وقدرات متطورة للمرواغة".وكانت وكالة ANI للأنباء، قالت إن الهند نشرت، أمس الاثنين، أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية "إس -400" (تريومف) في ولاية البنجاب الغربية المتاخمة لباكستان.وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت روسيا والهند اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة "الكلاشينكوف" بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2019.وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف، في وقت سابق، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24"، إن "البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد "ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".
https://arabic.sputniknews.com/20210401/باكستان-تتراجع-عن-مبادرتها-لتحسين-العلاقات-مع-الهند-وتعرض-شرطا-1048544152.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103676/35/1036763534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ffe1903561ff31b23d110e0dd5a916b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
باكستان, منظومة صواريخ إس 400, الهند

باكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند

11:33 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 12:00 GMT 21.12.2021)
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "إس-400"
منظومة الدفاع الجوي إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، عن تجربة صاروخ باليستي من طراز "بابر 1.بي" قادر على حمل رؤوس نووية.
إسلام آباد- سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إنه قام "بتجربة على صاروخ باليستي من طراز "بابر 1.بي" قادر على حمل رؤوس نووية، بعد يوم من نشر الهند منظومة "إس-400" قرب الحدود".
وأوضح البيان أن "الصاروخ قادر على توجيه ضربات سريعة لأهداف العدو وله القدرة على حمل روؤس نووية وقدرات متطورة للمرواغة".
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2021
باكستان تتراجع عن مبادرتها لتحسين العلاقات مع الهند وتضع شرطا
1 أبريل, 15:26 GMT
وكانت وكالة ANI للأنباء، قالت إن الهند نشرت، أمس الاثنين، أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية "إس -400" (تريومف) في ولاية البنجاب الغربية المتاخمة لباكستان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت روسيا والهند اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.
كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة "الكلاشينكوف" بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2019.

ووقعت الهند (على الرغم من ضغوط واشنطن) صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع روسيا في عام 2018 لخمسة أنظمة صواريخ أرض - جو، ما يمنح الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ في نطاقات غير مسبوقة.

وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف، في وقت سابق، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.
وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24"، إن "البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد "ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:39 GMTدراسة: أسوأ عادة في العمل تدمر صحتك العقلية
12:36 GMTصمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟
12:15 GMTإزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري إيراني... هذا ما يفعله في السفن الحربية
12:11 GMTالصين تعرض أدلة تتهم فيها ترامب بأنه "أول من يلام" على مآسي كورونا
12:10 GMTالحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو
12:05 GMTالإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية
11:55 GMT"محمد" أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الجدد في إسرائيل
11:50 GMTالجيش الفرنسي يعلن تصفية أحد قيادات "داعش" في النيجر
11:33 GMTباكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند
11:31 GMTبايدن يرسل نصف مليار اختبار كورونا مجاني سريع داخل المنازل للأمريكيين في يناير
11:28 GMTإعلام: "الدستوري" اللبناني لم يصدر قرارا في الطعن في قانون الانتخابات
11:23 GMTبوتين يحمل أمريكا مسؤولية توتر الوضع في أوروبا
11:17 GMTشويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد
11:16 GMT8 طرق بسيطة للمساعدة على تحسين ذاكرتك
11:14 GMTالخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن
11:09 GMTالأحداث السياسية الكبرى لعام 2021
11:05 GMTوزارة الصحة السعوية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاح كورونا في المملكة
11:03 GMTمسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
11:01 GMTالسر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
10:56 GMTملكة بريطانيا تلغي رحلتها السنوية الخاصة بالكريسماس مع ارتفاع إصابات كورونا