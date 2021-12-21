باكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند

إسلام آباد- سبوتنيك. وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إنه قام "بتجربة على صاروخ باليستي من طراز "بابر 1.بي" قادر على حمل رؤوس نووية، بعد يوم من نشر الهند منظومة "إس-400" قرب الحدود".وأوضح البيان أن "الصاروخ قادر على توجيه ضربات سريعة لأهداف العدو وله القدرة على حمل روؤس نووية وقدرات متطورة للمرواغة".وكانت وكالة ANI للأنباء، قالت إن الهند نشرت، أمس الاثنين، أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية "إس -400" (تريومف) في ولاية البنجاب الغربية المتاخمة لباكستان.وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت روسيا والهند اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة "الكلاشينكوف" بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2019.وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف، في وقت سابق، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24"، إن "البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد "ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".
وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24"، إن "البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد "ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".