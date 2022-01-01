اليمن... طيران التحالف يستهدف تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة

وأفادت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، بأن طيران التحالف العربي استهدف تجمعات ميليشيات "الحوثي" في بلدة بيحان الواقعة شمال غربي شبوة اليمنية.وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن قوات التحالف نفذت 23 عملية استهداف ضد المليشيا "الحوثية" في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأكدت الوكالة السعودية أن قوات التحالف العربي دمرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 160 عنصرا إرهابيا.تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
تقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.