تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220101/حفرة-عملاقة-تبتلع-منازل-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-فيديو-1054811075.html
حفرة عملاقة تبتلع منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
حفرة عملاقة تبتلع منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
ابتلعت حفرة عملاقة عددا من المنازل بكل محتوياتها وملحقاتها في ولاية فلوريدا الأمريكية نتيجة هبوط أرضي، مسببة خسائر مادية جسيمة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T07:31+0000
2022-01-01T07:31+0000
2022-01-01T07:31+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103415/15/1034151565_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c671305fd52dd3e02f51013d61751ad9.jpg
ونقلت قناة "ViralHog" عن أحد رجال الإطفاء في فلوريدا قوله بأنه بسبب ظهور تلك الحفرة تم إخلاء نحو خمسة منازل.ويظهر مقطع فيديو متداول رجال الحماية المدنية يقفون على مكان مرتفع إلى جوار الحفرة فيما تنهمر الأمطار بغزارة في موقع الحادث، وتظهر الحفرة العميقة متاخمة لعدد من المنازل قاومت الانهيار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103415/15/1034151565_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d5142e282fd699d8638084a6e5e6a45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حفرة عملاقة تبتلع منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
ابتلعت حفرة عملاقة عددا من المنازل بكل محتوياتها وملحقاتها في ولاية فلوريدا الأمريكية نتيجة هبوط أرضي، مسببة خسائر مادية جسيمة.
ونقلت قناة "ViralHog" عن أحد رجال الإطفاء في فلوريدا قوله بأنه بسبب ظهور تلك الحفرة تم إخلاء نحو خمسة منازل.
ويظهر مقطع فيديو متداول رجال الحماية المدنية يقفون على مكان مرتفع إلى جوار الحفرة فيما تنهمر الأمطار بغزارة في موقع الحادث، وتظهر الحفرة العميقة متاخمة لعدد من المنازل قاومت الانهيار.