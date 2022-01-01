كونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام

وقال كونتي للصحفيين: "يمكنكم رؤية مستوى الحارس في هذه الظروف. لم يقم بأي تصدٍ طيلة المباراة، لكنه استمر في الحفاظ على تركيزه. الحفاظ على التركيز أمر مهم جدا بالنسبة لي".واضاف "أظهر هوغو اليوم أنه في المقدمة وأنه يركز دائما. بالنسبة لنا، هو لاعب مهم جدا وأنا متأكد من الوصول إلى حل قريبا مع النادي؛ لأنه يحب توتنهام وتوتنهام يحبه"، مشيرا إلى أنه "بصراحة، عندما توليت مسؤولية توتنهام، طلبت وقتا لإجراء تقييمي للفريق والآن فعلت ذلك، وبالتأكيد سنعقد اجتماعا مع النادي. انتقالات يناير ليست بالأمر السهل، سنرى ما يحدث".وختم المدرب الإيطالي بالقول "علينا أن نواصل العمل بهذه الطريقة. هؤلاء اللاعبون يمنحونني كل شيء، أفضل عملية شراء في يناير هي الاستمرار على هذا النحو، ثم سنرى ما هي نوايانا".هذا ولعب الحارس الفرنسي هوغو لوريس أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام.
عبر أنطونيو كونتي، مدرب "توتنهام هوتسبير"، عن ثقته في تجديد الحارس الفرنسي هوغو لوريس، عقده مع نادي توتنهام، وذلك قبل ستة أشهر فقط من نهاية عقده الحالي.
وقال كونتي للصحفيين: "يمكنكم رؤية مستوى الحارس في هذه الظروف. لم يقم بأي تصدٍ طيلة المباراة، لكنه استمر في الحفاظ على تركيزه. الحفاظ على التركيز أمر مهم جدا بالنسبة لي".
واضاف "أظهر هوغو اليوم أنه في المقدمة وأنه يركز دائما. بالنسبة لنا، هو لاعب مهم جدا وأنا متأكد من الوصول إلى حل قريبا مع النادي؛ لأنه يحب توتنهام وتوتنهام يحبه"، مشيرا إلى أنه "بصراحة، عندما توليت مسؤولية توتنهام، طلبت وقتا لإجراء تقييمي للفريق والآن فعلت ذلك، وبالتأكيد سنعقد اجتماعا مع النادي. انتقالات يناير ليست بالأمر السهل، سنرى ما يحدث".
“Our fans pushed us from the start until the end.”