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كونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام
كونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام
عبر أنطونيو كونتي، مدرب "توتنهام هوتسبير"، عن ثقته في تجديد الحارس الفرنسي هوغو لوريس، عقده مع نادي توتنهام، وذلك قبل ستة أشهر فقط من نهاية عقده الحالي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وقال كونتي للصحفيين: "يمكنكم رؤية مستوى الحارس في هذه الظروف. لم يقم بأي تصدٍ طيلة المباراة، لكنه استمر في الحفاظ على تركيزه. الحفاظ على التركيز أمر مهم جدا بالنسبة لي".واضاف "أظهر هوغو اليوم أنه في المقدمة وأنه يركز دائما. بالنسبة لنا، هو لاعب مهم جدا وأنا متأكد من الوصول إلى حل قريبا مع النادي؛ لأنه يحب توتنهام وتوتنهام يحبه"، مشيرا إلى أنه "بصراحة، عندما توليت مسؤولية توتنهام، طلبت وقتا لإجراء تقييمي للفريق والآن فعلت ذلك، وبالتأكيد سنعقد اجتماعا مع النادي. انتقالات يناير ليست بالأمر السهل، سنرى ما يحدث".وختم المدرب الإيطالي بالقول "علينا أن نواصل العمل بهذه الطريقة. هؤلاء اللاعبون يمنحونني كل شيء، أفضل عملية شراء في يناير هي الاستمرار على هذا النحو، ثم سنرى ما هي نوايانا".هذا ولعب الحارس الفرنسي هوغو لوريس أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام.
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رياضة

كونتي: متأكد من توقيع هوغو لوريس على عقد جديد مع توتنهام

20:37 GMT 01.01.2022
© REUTERS / Marko Djuricaمباراة دور الـ 16 من بطولة "يورو 2020" - حارس مرمى الفرنسي هوغو لوريس يصد ضربة جزاء التشيكي ريكاردو رودريغيز، التي انتهت بفوز المنتخب السويسري على الفرنسي في الملعب الوطني في بودابست، المجر 28 يونيو 2021
مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - حارس مرمى الفرنسي هوغو لوريس يصد ضربة جزاء التشيكي ريكاردو رودريغيز، التي انتهت بفوز المنتخب السويسري على الفرنسي في الملعب الوطني في بودابست، المجر 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Marko Djurica
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عبر أنطونيو كونتي، مدرب "توتنهام هوتسبير"، عن ثقته في تجديد الحارس الفرنسي هوغو لوريس، عقده مع نادي توتنهام، وذلك قبل ستة أشهر فقط من نهاية عقده الحالي.
وقال كونتي للصحفيين: "يمكنكم رؤية مستوى الحارس في هذه الظروف. لم يقم بأي تصدٍ طيلة المباراة، لكنه استمر في الحفاظ على تركيزه. الحفاظ على التركيز أمر مهم جدا بالنسبة لي".
واضاف "أظهر هوغو اليوم أنه في المقدمة وأنه يركز دائما. بالنسبة لنا، هو لاعب مهم جدا وأنا متأكد من الوصول إلى حل قريبا مع النادي؛ لأنه يحب توتنهام وتوتنهام يحبه"، مشيرا إلى أنه "بصراحة، عندما توليت مسؤولية توتنهام، طلبت وقتا لإجراء تقييمي للفريق والآن فعلت ذلك، وبالتأكيد سنعقد اجتماعا مع النادي. انتقالات يناير ليست بالأمر السهل، سنرى ما يحدث".
وختم المدرب الإيطالي بالقول "علينا أن نواصل العمل بهذه الطريقة. هؤلاء اللاعبون يمنحونني كل شيء، أفضل عملية شراء في يناير هي الاستمرار على هذا النحو، ثم سنرى ما هي نوايانا".
هذا ولعب الحارس الفرنسي هوغو لوريس أكثر من 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام.
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