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ليبيا... فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا
ليبيا... فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي أن شركة "الواحة" ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:03+0000
2022-01-01T19:03+0000
العالم العربي
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وذكرت المؤسسة في بيان "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بانه تقرر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد الموافق الثاني من يناير 2022 وعلى تمام الساعة 00:01 المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة ".وتابع البيان "أكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 04 من شهر يناير 2022م وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي".وأشار البيان إلى أنه "بالرغم من هذا كله فإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حريصون للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع فثقتنا كبيره في كوادرنا الفنية ومقدرتهم على العمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الإنتاج".
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العالم العربي

ليبيا... فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا

19:03 GMT 01.01.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي أن شركة "الواحة" ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة.
وذكرت المؤسسة في بيان "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بانه تقرر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد الموافق الثاني من يناير 2022 وعلى تمام الساعة 00:01 المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة ".
وتابع البيان "أكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 04 من شهر يناير 2022م وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي".
وأشار البيان إلى أنه "بالرغم من هذا كله فإن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حريصون للتقليل من فترة الصيانة والعمل بطريقة النمط السريع فثقتنا كبيره في كوادرنا الفنية ومقدرتهم على العمل بشكل دوري ومتواصل لمعاودة الإنتاج".
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