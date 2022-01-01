مصنع روسي يحضر طلبية نيودلهي من المروحيات على أنغام الموسيقى الهندية... فيديو

ونشر المصنع مقطع فيديو، لنشاط العمال الحيوي، إذ بدأ المشهد بعدما استفسر المدير: "ومن العام الجديد تربطنا علاقة خاصة - الهند. هل نحن مستعدون؟" يجيب رؤساء الأقسام أنهم جاهزون - باللغة الهندية. ثم تبدأ عملية الإنتاج برقصات على الموسيقى المستخرجة من الآلات والتجمعات.في عام 2021، سلمت موسكو طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من طراز "مي-171" إلى نيودلهي، فيما يتم تدريب الطيارين والفنيين الهنود على إدارة وصيانة المركبات في مركز التدريب في U-UAZ.ينتج مصنع الطائرات Ulan-Ude طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من عائلات "مي-8" و"مي-171"، بالإضافة إلى "كا-226"، التي يتم تصديرها أيضا إلى الهند.هذا وأعلنت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في وقت سابق، أنها سترفع وتيرة العمل على إنشاء المروحيات الجديدة.وسيعطي المركز الوطني لصناعة المروحيات دفعا لأعمال التصميم الهندسي وإنتاج المروحيات الجديدة عن طريق تطبيق التكنولوجيا الرقمية.وقالت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها الشركة المصنعة للمروحيات أن تطبيق التكنولوجيات الجديدة سيخفض في بادئ الأمر مدة إنجاز التصميمات بنسبة 5 إلى 10 في المائة.
لم يفوت مصنع روسي للطائرات المروحية الاحتفال بالعام الجديد، إذ قام بعض العمال بتحضير طلبية للهند على أنغام الموسيقى والرقصات الهندية.
ونشر المصنع مقطع فيديو، لنشاط العمال الحيوي، إذ بدأ المشهد بعدما استفسر المدير: "ومن العام الجديد تربطنا علاقة خاصة - الهند. هل نحن مستعدون؟" يجيب رؤساء الأقسام أنهم جاهزون - باللغة الهندية. ثم تبدأ عملية الإنتاج برقصات على الموسيقى المستخرجة من الآلات والتجمعات.
في عام 2021، سلمت موسكو طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من طراز "مي-171" إلى نيودلهي، فيما يتم تدريب الطيارين والفنيين الهنود على إدارة وصيانة المركبات في مركز التدريب في U-UAZ.
ينتج مصنع الطائرات Ulan-Ude طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من عائلات "مي-8" و"مي-171"، بالإضافة إلى "كا-226"، التي يتم تصديرها أيضا إلى الهند.
هذا وأعلنت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في وقت سابق، أنها سترفع وتيرة العمل على إنشاء المروحيات الجديدة.
وسيعطي المركز الوطني لصناعة المروحيات دفعا لأعمال التصميم الهندسي وإنتاج المروحيات الجديدة عن طريق تطبيق التكنولوجيا الرقمية.