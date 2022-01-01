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https://arabic.sputniknews.com/20220101/مصنع-روسي-يحضر-طلبية-نيودلهي-من-المروحيات-على-أنغام-الموسيقى-الهندية-فيديو-1054828527.html
مصنع روسي يحضر طلبية نيودلهي من المروحيات على أنغام الموسيقى الهندية... فيديو
مصنع روسي يحضر طلبية نيودلهي من المروحيات على أنغام الموسيقى الهندية... فيديو
لم يفوت مصنع روسي للطائرات المروحية الاحتفال بالعام الجديد، إذ قام بعض العمال بتحضير طلبية للهند على أنغام الموسيقى والرقصات الهندية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T16:12+0000
2022-01-01T16:12+0000
نادي فيديو
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ونشر المصنع مقطع فيديو، لنشاط العمال الحيوي، إذ بدأ المشهد بعدما استفسر المدير: "ومن العام الجديد تربطنا علاقة خاصة - الهند. هل نحن مستعدون؟" يجيب رؤساء الأقسام أنهم جاهزون - باللغة الهندية. ثم تبدأ عملية الإنتاج برقصات على الموسيقى المستخرجة من الآلات والتجمعات.في عام 2021، سلمت موسكو طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من طراز "مي-171" إلى نيودلهي، فيما يتم تدريب الطيارين والفنيين الهنود على إدارة وصيانة المركبات في مركز التدريب في U-UAZ.ينتج مصنع الطائرات Ulan-Ude طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من عائلات "مي-8" و"مي-171"، بالإضافة إلى "كا-226"، التي يتم تصديرها أيضا إلى الهند.هذا وأعلنت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في وقت سابق، أنها سترفع وتيرة العمل على إنشاء المروحيات الجديدة.وسيعطي المركز الوطني لصناعة المروحيات دفعا لأعمال التصميم الهندسي وإنتاج المروحيات الجديدة عن طريق تطبيق التكنولوجيا الرقمية.وقالت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها الشركة المصنعة للمروحيات أن تطبيق التكنولوجيات الجديدة سيخفض في بادئ الأمر مدة إنجاز التصميمات بنسبة 5 إلى 10 في المائة.
https://arabic.sputniknews.com/20210409/روسيا-ترفع-وتيرة-إنتاج-المروحيات-الجديدة-1048625262.html
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نادي فيديو

مصنع روسي يحضر طلبية نيودلهي من المروحيات على أنغام الموسيقى الهندية... فيديو

16:12 GMT 01.01.2022
© Photo / Rostec / Anton Tushinمروحية روسية Ми-8АМТШ-ВН
مروحية روسية Ми-8АМТШ-ВН - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / Rostec / Anton Tushin
تابعنا عبر
لم يفوت مصنع روسي للطائرات المروحية الاحتفال بالعام الجديد، إذ قام بعض العمال بتحضير طلبية للهند على أنغام الموسيقى والرقصات الهندية.
ونشر المصنع مقطع فيديو، لنشاط العمال الحيوي، إذ بدأ المشهد بعدما استفسر المدير: "ومن العام الجديد تربطنا علاقة خاصة - الهند. هل نحن مستعدون؟" يجيب رؤساء الأقسام أنهم جاهزون - باللغة الهندية. ثم تبدأ عملية الإنتاج برقصات على الموسيقى المستخرجة من الآلات والتجمعات.
في عام 2021، سلمت موسكو طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من طراز "مي-171" إلى نيودلهي، فيما يتم تدريب الطيارين والفنيين الهنود على إدارة وصيانة المركبات في مركز التدريب في U-UAZ.
ينتج مصنع الطائرات Ulan-Ude طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض من عائلات "مي-8" و"مي-171"، بالإضافة إلى "كا-226"، التي يتم تصديرها أيضا إلى الهند.
هذا وأعلنت شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر في وقت سابق، أنها سترفع وتيرة العمل على إنشاء المروحيات الجديدة.
وسيعطي المركز الوطني لصناعة المروحيات دفعا لأعمال التصميم الهندسي وإنتاج المروحيات الجديدة عن طريق تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
مصنع مروحيات روسيا في أولان أودي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2021
روسيا ترفع وتيرة إنتاج المروحيات الجديدة
9 أبريل 2021, 06:14 GMT
وقالت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها الشركة المصنعة للمروحيات أن تطبيق التكنولوجيات الجديدة سيخفض في بادئ الأمر مدة إنجاز التصميمات بنسبة 5 إلى 10 في المائة.
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