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نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس
قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ألون شوستر، اليوم السبت، إن بلاده لن تكون كيس ملاكمة لحركة "حماس". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T16:16+0000
2022-01-01T16:16+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ألون شوستر أن سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة، ليس متعمدا من قبل حركة حماس.وأوضح شوستر أنه رغم ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحركة حماس أو غيرها أن تكون بلاده كيس ملاكمة للحركة، رغم اعتقاده أن حماس ليست معنية بتصعيد الأوضاع.يذكر أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لتقدير الموقف، على خلفية سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني ​​في الجيش الإسرائيلي، حيث قدم رئيس الأركان سلسلة من طرق العمل"، ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن "مصر تواصل إرسال رسائل من قطاع غزة نيابة عن حماس لمنع التصعيد".وبحسب القناة فإن "القيادة السياسية ستقرر الليلة ما إذا كانت سترد على إطلاق الصاروخين اللذين كان من الممكن أن يسقطا وسط تل أبيب".وأضافت القناة بأن "حركة حماس بعثت من خلال الوسيط المصري رسالة تشرح فيها أن الصاروخين أُطلقا عن طريق الخطأ بسبب الأحوال الجوية السائدة، لكن إسرائيل ردت برسالة من جانبها تطالب حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتقديم برهان قاطع يؤكد ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
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العالم العربي, إسرائيل, غزة, حماس

نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماس

16:16 GMT 01.01.2022
© REUTERS / MOHAMMED SALEMصاروخ من قطاع غزة على إسرائيل
صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
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قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ألون شوستر، اليوم السبت، إن بلاده لن تكون كيس ملاكمة لحركة "حماس".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ألون شوستر أن سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة، ليس متعمدا من قبل حركة حماس.
وأوضح شوستر أنه رغم ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحركة حماس أو غيرها أن تكون بلاده كيس ملاكمة للحركة، رغم اعتقاده أن حماس ليست معنية بتصعيد الأوضاع.
يذكر أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أنهت في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لتقدير الموقف، على خلفية سقوط صاروخين في البحر المتوسط قبالة شاطئ تل أبيب تم إطلاقهما من قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني ​​في الجيش الإسرائيلي، حيث قدم رئيس الأركان سلسلة من طرق العمل"، ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن "مصر تواصل إرسال رسائل من قطاع غزة نيابة عن حماس لمنع التصعيد".
وبحسب القناة فإن "القيادة السياسية ستقرر الليلة ما إذا كانت سترد على إطلاق الصاروخين اللذين كان من الممكن أن يسقطا وسط تل أبيب".
وأضافت القناة بأن "حركة حماس بعثت من خلال الوسيط المصري رسالة تشرح فيها أن الصاروخين أُطلقا عن طريق الخطأ بسبب الأحوال الجوية السائدة، لكن إسرائيل ردت برسالة من جانبها تطالب حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بتقديم برهان قاطع يؤكد ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
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