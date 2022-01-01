تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220101/وكيل-أعمال-كريستيانو-رونالدو-ينهي-الجدل-بشأن-عودة-موكله-إلى-يوفنتوس--1054830760.html
وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ينهي الجدل بشأن عودة موكله إلى يوفنتوس
وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ينهي الجدل بشأن عودة موكله إلى يوفنتوس
أنهى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل حول وضع موكله الذي عاد إلى مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، الصيف الماضي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T16:56+0000
2022-01-01T16:56+0000
2022-01-01T16:56+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053399342_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_4caea418acaefb7af2239902d68b3777.jpg
قال مينديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة: "كريستيانو يشعر بسعادة بالغة في مانشستر يونايتد".وأكد أن كريستيانو سيقدم مستويات كبيرة هذا الموسم .وتُثار شائعات، حول مستقبل الدولي البرتغالي كلما تعثر اليونايتد في أي من مبارياته، رغم نجاح رونالدو في تسجيل 14 هدفًا في النصف الأول من الموسم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053399342_175:0:2830:1991_1920x0_80_0_0_e4fa6c7e18b1f2fca0438162e0917acb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ينهي الجدل بشأن عودة موكله إلى يوفنتوس
أنهى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل حول وضع موكله الذي عاد إلى مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، الصيف الماضي.
قال مينديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة: "كريستيانو يشعر بسعادة بالغة في مانشستر يونايتد".
وأكد أن كريستيانو سيقدم مستويات كبيرة هذا الموسم .
وتُثار شائعات، حول مستقبل الدولي البرتغالي كلما تعثر اليونايتد في أي من مبارياته، رغم نجاح رونالدو في تسجيل 14 هدفًا في النصف الأول من الموسم.