https://arabic.sputniknews.com/20220102/إسرائيل-تصادق-على-جرعة-رابعة-من-اللقاح-وبينيت-يتوقع-50-ألف-إصابة-يوميا-1054871372.html

إسرائيل تصادق على جرعة رابعة من اللقاح وبينيت يتوقع 50 ألف إصابة يوميا

إسرائيل تصادق على جرعة رابعة من اللقاح وبينيت يتوقع 50 ألف إصابة يوميا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، الموافقة على جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم في الستين من العمر وما فوق، والطواقم الطبية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T19:33+0000

2022-01-02T19:33+0000

2022-01-02T19:33+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

فيروس كورونا

أوميكرون

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وأضاف بينيت، في مؤتمر صحفي بشأن مواصلة التعامل مع متحور أوميكرون، أن الجرعة الرابعة سيتم إعطاؤها بعد أربعة أشهر من تلقي الجرعة الثالثة، بحسب قناة "كان" الرسمية.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إعفاء الأشخاص الملقحين من الخضوع للحجر الصحي من سن 5 سنوات وما فوق.وتابع بينيت "القاعدة التي يجب أن نسترشد بها جميعا أن اللقاح يقي من الأمراض الخطيرة والحجر الصحي"، مضيفا "أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل محميين من الأعراض الخطيرة للوباء".وتوقع بينيت أن تشهد إسرائيل قفزة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا، وقدّر أنه "بحلول نهاية الأسبوع سوف نجتاز 20 ألف إصابة مؤكدة يوميا..قد نتخطى حاجز الـ 50 ألفا".وعندما سُئل نفتالي بينيت عما إذا كانت هناك خطة احتياطية لاحتمال عدم قدرة إسرائيل على وقف تفشي العدوى ومنع انهيار المستشفيات قائلا: "نحن نقوم بالحسابات. في تقديرنا، إذا تصرف الجمهور وفق القواعد، فهناك احتمال أن نتجاوز الموجة بشكل جيد".كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن تسجيل 5466 إصابة بكورونا من إجمالي 92 ألفا و500 اختبار، ليصل معدل الإصابات إلى 4.57%، وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/بينيت-إسرائيل-على-مشارف-عاصفة-من-العدوى-لم-نشهدها-من-قبل-1054685905.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون