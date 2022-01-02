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https://arabic.sputniknews.com/20220102/إعلام-أديل-تشتري-قصر-سيلفستر-ستالون-بنصف-قيمته-1054872293.html
إعلام: أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون بنصف قيمته
إعلام: أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون بنصف قيمته
اشترت المغنية البريطانية الشهيرة، أديل، قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم مقابل 42 مليون جنيه إسترليني بعد خفض السعر، حيث أفادت تقارير بأن أديل اشترت... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T19:51+0000
2022-01-02T19:51+0000
العالم
أديل
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وتم تصميم المنزل، الذي تبلغ مساحته 18.587 قدما مربعة من قبل ريتشارد لاندري، ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك، ويضم 6 غرف نوم و 9 حمامات حسبما نشر موقع "تي إم زيد" أمس السبت.ويحتوي قصر ستالون مكتبة ضخمة، بالإضافة إلى أعمال أيقونية عدة، وعلى وجه الخصوص تذكارات سلسلة أفلام "روكي" الذي حوّل ستالون من مجرد هاوي إلى ممثل عالمي.كما يضم العقار ملعبا للغولف، ومسبحا وإطلالات خلابة على الوديان والمدينة، كما يتبع للقصر دار ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.وحاول ستالون بيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات، وعرضه في البداية مقابل 110 ملايين دولار، لكن لم يكن هناك من يشتريه فخفض السعر إلى 85 مليونا، وبعد أن انتقل ستالون، 75 عاما، مع عائلته إلى فلوريدا، انخفض السعر لأكثر من النصف.وتصدرت المغنية البريطانية، أديل، قوائم مشاهدات الأغاني البريطانية، في وقت سابق، بأحدث ألبوماتها الغنائية ‏‏"30"، وذلك بعد أسبوع من طرحها له‎.‎وقالت شركة القوائم الرسمية إن مبيعات أول أسبوع من ألبوم "30" سجلت في الإجمالي 261 ألفا في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن. وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) للمغني البريطاني، إيد شيران، في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبوم أديل السابق "25"، الذي طرحته قبل 6 سنوات.
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العالم, أديل, فن

إعلام: أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون بنصف قيمته

19:51 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonالمغنية البريطانية أديل (Adele) خلال أدائها لأغنية "Hello" الحفل الـ 59 لتوزيع جوائز "غرامي" الموسيقية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 12 فبراير/ شباط 2017
المغنية البريطانية أديل (Adele) خلال أدائها لأغنية Hello الحفل الـ 59 لتوزيع جوائز غرامي الموسيقية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 12 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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اشترت المغنية البريطانية الشهيرة، أديل، قصر النجم العالمي سيلفستر ستالون الضخم مقابل 42 مليون جنيه إسترليني بعد خفض السعر، حيث أفادت تقارير بأن أديل اشترت القصر، الواقع في بيفرلي هيلز، مقابل 58 مليون دولار، بعد فشل بيع العقار الفخم مقابل 110 ملايين.
وتم تصميم المنزل، الذي تبلغ مساحته 18.587 قدما مربعة من قبل ريتشارد لاندري، ويقع في منطقة حراسة حصرية في نورث بيفرلي بارك، ويضم 6 غرف نوم و 9 حمامات حسبما نشر موقع "تي إم زيد" أمس السبت.
ويحتوي قصر ستالون مكتبة ضخمة، بالإضافة إلى أعمال أيقونية عدة، وعلى وجه الخصوص تذكارات سلسلة أفلام "روكي" الذي حوّل ستالون من مجرد هاوي إلى ممثل عالمي.
كما يضم العقار ملعبا للغولف، ومسبحا وإطلالات خلابة على الوديان والمدينة، كما يتبع للقصر دار ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.
الفنانة أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
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وحاول ستالون بيع القصر الضخم الذي اشتراه في التسعينيات، وعرضه في البداية مقابل 110 ملايين دولار، لكن لم يكن هناك من يشتريه فخفض السعر إلى 85 مليونا، وبعد أن انتقل ستالون، 75 عاما، مع عائلته إلى فلوريدا، انخفض السعر لأكثر من النصف.
وتصدرت المغنية البريطانية، أديل، قوائم مشاهدات الأغاني البريطانية، في وقت سابق، بأحدث ألبوماتها الغنائية ‏‏"30"، وذلك بعد أسبوع من طرحها له‎.‎
وقالت شركة القوائم الرسمية إن مبيعات أول أسبوع من ألبوم "30" سجلت في الإجمالي 261 ألفا في أكبر أسبوع افتتاحي في العام حتى الآن. وهذا الرقم هو الأكبر منذ ألبوم (ديفايد) للمغني البريطاني، إيد شيران، في 2017 والأكبر لمغنية منفردة منذ ألبوم أديل السابق "25"، الذي طرحته قبل 6 سنوات.
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