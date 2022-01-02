https://arabic.sputniknews.com/20220102/اتهامات-وسجال-بين-أمير-سعودي-ونجل-سعد-الجبري-بسبب-محمد-بن-سلمان-1054860312.html

اتهامات وسجال بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري بسبب محمد بن سلمان

اتهامات وسجال بين أمير سعودي ونجل سعد الجبري بسبب محمد بن سلمان

دخل الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، في سجال مع خالد الجبري، نجل المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T14:59+0000

2022-01-02T14:59+0000

2022-01-02T14:59+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

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وعلق خالد الجبري، في تغريدات عبر حسابه على "توتير"، على رفض محكمة أمريكية دعوى قضائية سعودية ضد والده، ومقارنة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.من جهته، علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على تغريدات الجبري، واصفا والده بـ"الحرامي والهارب والجاسوس لأمريكا"، مؤكدا أنه كان سببا في تحرك الحكومة الأمريكية بكامل ثقلها لحماية أسرار الأمن القومي.وكانت مجموعة شركات سعودية قدمت دعوى قضائية ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري، لكنّها رُفضت.وجاء رفض الدعوى بعد التماس من وزارة العدل الأمريكية يفيد بأن المضي قدما في هذه القضية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وذكرت الشبكة الأمريكية أن "سبب انخراط المخابرات الأمريكية ووزارة العدل في هذه القضية هو أن الجبري كان مسؤولًا استخباراتيًا قديمًا في مكافحة الإرهاب، وله الفضل، وفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين، في إنقاذ آلاف الأمريكيين".وهاجم الجبري، في مقابلة على التلفزيون الأمريكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مقدما الكثير من الادعاءات، ومنها اتهامه بإرسال فريق إلى كندا لمحاولة اغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان سابق إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".وذكر مصدر أمريكي مطلع، أن الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع دعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.من جانبه، أكد الجبري تمسكه بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل ودي.يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم على موقع سبوتنيك.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني