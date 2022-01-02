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https://arabic.sputniknews.com/20220102/الدوري-السعودي-لاعب-الشباب-يكشف-سر-الانتصار-على-الأهلي-1054864170.html
الدوري السعودي... لاعب الشباب يكشف سر الانتصار على الأهلي
الدوري السعودي... لاعب الشباب يكشف سر الانتصار على الأهلي
كشف إيفر بانجيا، اللاعب الأرجنتيني المحترف في صفوف نادي الشباب السعودي، عن سر انتصار فريقه على الأهلي السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاث، في إطار منافسات الجولة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:55+0000
2022-01-02T15:55+0000
2022-01-02T15:55+0000
مجتمع
رياضة
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ونقل الموقع الرسمي للدوري السعودي عن بانجيا قوله إن المباراة "كانت صعبة لكن نجحنا في الظفر بالـ 3 نقاط، وسبب الانتصار الثمين يعود إلى المدرب بريكليس شاموسكا".وأوضح بانجيا أن المدرب شاموسكا لا يضغط على اللاعبين بل يمنحهم أريحية كبيرة في الملعب، مشيرا إلى أن هذا يعد سبب العطاء الكبير والقتالية والتحرك في المساحات والإبداع في الملعب.في السياق ذاته، أشاد اللاعب بهذا الانتصار الذي حققه الليوث أمام الأهلي، مشددا على أن المباراة كانت صعبة إلا أن القتالية الكبيرة حسمت النقاط الثلاث لصالح الشباب.ومكن هذا الانتصار فريق الشباب من إنهاء الدور الأول من الدوري السعودي في وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة، حيث تفصله نقطة واحدة عن فريق الاتحاد متصدر الترتيب.
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مجتمع, رياضة
الدوري السعودي... لاعب الشباب يكشف سر الانتصار على الأهلي
كشف إيفر بانجيا، اللاعب الأرجنتيني المحترف في صفوف نادي الشباب السعودي، عن سر انتصار فريقه على الأهلي السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاث، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين.
ونقل
الموقع الرسمي للدوري السعودي
عن بانجيا قوله إن المباراة "كانت صعبة لكن نجحنا في الظفر بالـ 3 نقاط، وسبب الانتصار الثمين يعود إلى المدرب بريكليس شاموسكا".
وأوضح بانجيا أن المدرب شاموسكا لا يضغط على اللاعبين بل يمنحهم أريحية كبيرة في الملعب، مشيرا إلى أن هذا يعد سبب العطاء الكبير والقتالية والتحرك في المساحات والإبداع في الملعب.
في السياق ذاته، أشاد اللاعب بهذا الانتصار الذي حققه الليوث أمام الأهلي، مشددا على أن المباراة كانت صعبة إلا أن القتالية الكبيرة حسمت النقاط الثلاث لصالح الشباب.
ومكن هذا الانتصار فريق الشباب من إنهاء الدور الأول من الدوري السعودي في وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة، حيث تفصله نقطة واحدة عن فريق الاتحاد متصدر الترتيب.