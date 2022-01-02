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https://arabic.sputniknews.com/20220102/السياحة-المصرية-ترد-على-أنباء-غرق-متحفي-شرم-الشيخ-والغردقة-بسبب-الأمطار-صور-وفيديو-1054863825.html
السياحة المصرية ترد على أنباء غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار... صور وفيديو
السياحة المصرية ترد على أنباء غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار... صور وفيديو
انتشر مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء تزعم غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية فيهما جراء موجة الأمطار... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:52+0000
2022-01-02T15:52+0000
2022-01-02T15:52+0000
الغردقة
شرم الشيخ
مصر
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وحسب بيان الحكومة المصرية، أكدت وزارة السياحة سلامة كافة منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة فيهما.وأضافت أنه لم يلحق بهما أي أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما في استقبال الزوار بشكل طبيعي.وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد مؤخرا.كما أوضحت أن ذلك يأتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أية أضرار.وشهدت مدينتي شرم الشيخ والغردقة، أمس السبت، هطول أمطار كثيفة مع نزول الثلوج في سابقة نادرة لم تحدث منذ عقود.
الغردقة
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الغردقة, شرم الشيخ, مصر
السياحة المصرية ترد على أنباء غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار... صور وفيديو
انتشر مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء تزعم غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية فيهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وحسب بيان الحكومة المصرية، أكدت
وزارة السياحة
سلامة كافة منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة فيهما.
وأضافت أنه لم يلحق بهما أي أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما في استقبال الزوار بشكل طبيعي.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد مؤخرا.
كما أوضحت أن ذلك يأتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كافة سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على كافة المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أية أضرار.
وشهدت مدينتي
شرم الشيخ والغردقة
، أمس السبت، هطول أمطار كثيفة مع نزول الثلوج في سابقة نادرة لم تحدث منذ عقود.