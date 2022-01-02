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https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-إعطائه-لقائد-الحرس-الثوري-إيران-تزيح-الستار-عن-لقاح-كورونا-جديد-1054845831.html
بعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
بعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
تلقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، لقاح "نورا" الإيراني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-12". 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T09:26+0000
2022-01-02T09:26+0000
2022-01-02T09:26+0000
عالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
إيران
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وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن اللواء سلامي تلقى اللقاح الإيراني الصنع، بالتزامن مع البدء الرسمي للمرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح "نورا" المضاد لفيروس كورونا.وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن لقاح "نورا" يعتبر إنجازا كبيرا وهو ثمرة آلاف الساعات من العمل والجهود الدؤوبة في بلاده، مشيدا بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز.وأكد حسين سلامي أن أعداء إيران باتوا مستسلمين أمام جائحة كورونا، في وقت تقوم إيران وبفضل القيادة الحكيمة بمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الدول الغربية.ونقلت الوكالة عن لسان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، خلال مراسم تلقي حسين سلامي اللقاح الإيراني الصنع، أن لقاح "نورا" سيدخل سلة اللقاحات في بلاده في غضون شهر.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20210725/إيران-تزيح-الستار-عن-لقاح-كورونا-جديد-وتصفه-بـأحد-أنجح-اللقاحات-في-العالم-1049656542.html
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عالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, إيران
بعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
تلقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، لقاح "نورا" الإيراني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-12".
وأفادت وكالة فارس،
صباح اليوم الأحد،
بأن اللواء سلامي تلقى اللقاح الإيراني الصنع،
بالتزامن مع البدء الرسمي للمرحلة الثالثة من الدراسات السريرية للقاح "نورا" المضاد لفيروس كورونا.
وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن لقاح "نورا" يعتبر إنجازا كبيرا وهو ثمرة آلاف الساعات من العمل والجهود الدؤوبة في بلاده، مشيدا بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الإنجاز.
وأكد حسين سلامي أن أعداء إيران باتوا مستسلمين أمام جائحة كورونا، في وقت تقوم إيران
وبفضل القيادة الحكيمة بمكافحة فيروس كورونا
، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الدول الغربية.
ونقلت الوكالة عن لسان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، خلال مراسم تلقي حسين سلامي اللقاح الإيراني الصنع، أن لقاح "نورا" سيدخل سلة اللقاحات في بلاده في غضون شهر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك.