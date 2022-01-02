https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-بريطانيا-الكويت-تدعو-مواطنيها-لمغادرة-ألمانيا-وفرنسا-1054872048.html

بعد بريطانيا... الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة ألمانيا وفرنسا

بعد بريطانيا... الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة ألمانيا وفرنسا

دعت الكويت مواطنيها في كل من ألمانيا وفرنسا إلى مغادرة البلدين الأوروبيين والعودة إلى بلدهما، على خلفية تفشي متحور أوميكرون، وذلك بعد دعوة مماثلة من سفارة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T19:47+0000

2022-01-02T19:47+0000

2022-01-02T19:47+0000

فرنسا

بريطانيا

ألمانيا

الكويت

وزارة الخارجية الكويتية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أهابت سفارتا الكويت لدى فرنسا وألمانيا بالمواطنين "العودة الى أرض الوطن نظرا لارتفاع الإصابات بالمتحور (أوميكرون)".كما دعت السفارتان لدى باريس وبرلين الكويتين إلى الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية بتأجيل السفر وعدم مغادرة الكويت في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم وفي ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في الدولتين.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دعت الكويت رعاياها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد، وناشدت مواطنيها عدم السفر إلى هذه الدولة الأوروبية، على خلفية تفشي متحور أوميكرون.ودخلت أوروبا العام الجديد 2022 في ظل تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا بشكل غير مسبوق.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 162 ألفا و572 حالة، ارتفاعا من 160 ألفا و276 في اليوم السابق، بحسب صحيفة "غارديان".فيما سجلت فرنسا أمس السبت، 219 ألفا و126 إصابة جديدة بكورونا في اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.وسجلت ألمانيا 12 ألفا و515 إصابة جديدة و 46 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على خلفية تفشي متحور أوميكرون.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/دولة-خليجية-تدعو-مواطنيها-في-بريطانيا-إلى-مغادرة-البلاد-1054862998.html

فرنسا

بريطانيا

ألمانيا

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فرنسا, بريطانيا, ألمانيا, الكويت, وزارة الخارجية الكويتية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون