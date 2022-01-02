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دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد
دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد
دعت دولة خليجية، اليوم الأحد، رعاياها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد، وناشدت مواطنيها عدم السفر إلى هذه الدولة الأوروبية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T15:53+0000
2022-01-02T15:53+0000
الكويت
وزارة الخارجية الكويتية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تفشيا كبيرا لمتحور أوميكرون.وقالت الخارجية: "أهابت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة في بيان صحفي للمواطنين الكويتيين بأهمية الالتزام بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم".وبحسب البيان، حثت السفارة الكويتية لدى لندن، المواطنين المتواجدين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق بإصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في بريطانيا".وحذرت السفارة من أن هذا التفشي للمتحور الجديد في بريطانيا، قد يقود السلطات هناك إلى فرض إغلاقات جديدة وعدم انتظام حركة الطيران، داعية المواطنين في مختلف المدن البريطانية إلى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي في السفارة في حال طلب الاستفسار.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 162 ألفا و572 حالة، ارتفاعا من 160 ألفا و276 في اليوم السابق، بحسب صحيفة "غارديان".
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الكويت, وزارة الخارجية الكويتية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

دولة خليجية تدعو مواطنيها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد

15:53 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Hannah Mckayالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة -المحلات التجارية في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة -المحلات التجارية في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Hannah Mckay
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دعت دولة خليجية، اليوم الأحد، رعاياها في بريطانيا إلى مغادرة البلاد، وناشدت مواطنيها عدم السفر إلى هذه الدولة الأوروبية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة تفشيا كبيرا لمتحور أوميكرون.
وقالت الخارجية: "أهابت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة في بيان صحفي للمواطنين الكويتيين بأهمية الالتزام بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم".
وبحسب البيان، حثت السفارة الكويتية لدى لندن، المواطنين المتواجدين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق بإصابات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في بريطانيا".
وحذرت السفارة من أن هذا التفشي للمتحور الجديد في بريطانيا، قد يقود السلطات هناك إلى فرض إغلاقات جديدة وعدم انتظام حركة الطيران، داعية المواطنين في مختلف المدن البريطانية إلى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي في السفارة في حال طلب الاستفسار.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 162 ألفا و572 حالة، ارتفاعا من 160 ألفا و276 في اليوم السابق، بحسب صحيفة "غارديان".
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