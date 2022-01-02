https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-تفشي-إنفلونزا-الطيور-بلغاريا-تعدم-39-ألف-دجاجة--1054846727.html

بعد تفشي إنفلونزا الطيور... بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة

بعد تفشي إنفلونزا الطيور... بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة

بدأت السلطات البيطرية البلغارية، اليوم الأحد، في إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة في قرية كريفو بول الجنوبية بعد تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتين هناك. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T09:49+0000

2022-01-02T09:49+0000

2022-01-02T09:49+0000

العالم

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ونقلت وكالة "رويترز" عن محافظ منطقة هاسكوفو، مينكو أنجيلوف، قوله إن "المزرعتين أصيبتا بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى من نوع إيه. ويعد هذا ثاني تفشي في تلك القرية منذ أبريل/ نيسان عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة".في غضون ذلك، تواصل وزارة الزراعة الإسرائيلية الإجراءات الوقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور في الجليل وشمالي إسرائيل.وذكرت الوزارة في بيان لها: "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة". وأكدت الوزارة أنه "لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان".وتعهد وزير الزراعة عوديد فورير، بأن يتم تعويض أصحاب الدجاج المتضررين".وذكرت الوزارة أنه "سيكون هناك نقص بنحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يتم استهلاكها في إسرائيل شهريا"، مضيفة أنها "قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية".هذا وغالبا ما تكون إنفلونزا الطيور قاتلة للدواجن، لكن لا يمكن انتقالها عن طريق الغذاء على الرغم من أن بعض الإصابات البشرية أثارت القلق بين علماء الأوبئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/تفشي-إنفلونزا-الطيور-في-إسرائيل-ونقص-محتمل-في-لحوم-الدواجن-والبيض-1054699028.html

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