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https://arabic.sputniknews.com/20220102/رسميا-وفاة-هاتف-بلاك-بيري-في-4-يناير-1054843843.html
رسميا... وفاة هاتف "بلاك بيري" في 4 يناير
رسميا... وفاة هاتف "بلاك بيري" في 4 يناير
أعلنت شركة "بلاك بيري" الكندية أنه اعتبارا من الثلاثاء، 4 يناير/ كانون الثاني، ستتوقف عن العمل الهواتف وال‏أجهزة اللوحية التي تعمل بالبرنامج الخاص بها. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T08:13+0000
2022-01-02T09:01+0000
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وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن كل الأجهزة التي تعمل ببرامج تشغيلها، وهي "بلاك بيرس 7.1" أو ما قبله، أو "بلاك بيري 10"، أو نظام تشغيل جهازها اللوحي "بلاك بيري بلاي بوك" لن تعمل بداء من هذا التاريخ، سواء كان ذلك عبر شبكة إنترنت لا سلكية "واي فاي" أو إنترنت عبر الهاتف.وهذا معناه أنه لن يمكن إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية أو استخدام البيانات.يشار إلى أن شركة "بلاك بيري" حاولت إعادة تشغيل نفسها في عام 2013 باستخدام نظام تشغيل جديد، هو "بلاك بيري 10"، لكنه لاقي فشلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة "أندرويد"، التي فشلت أيضا.بعد ذلك، في عام 2016 ، بدأت "بلاك بيري" في ترخيص علامتها التجارية لمصنّعين تابعين لجهات خارجية مثل "تي سي إل"، وفي عام 2020 ، قالت شركة "أون وارد موبيليتي" في تكساس إنها ستصنع جهاز "بلاك بيري" يعمل بنظام "أندرويد بشبكة الجيل الخامس"، ومزود بلوحة مفاتيح "كويرتي" كاملة، ليتم طرحه في عام 2021، لكن لم تحقق الشركة وعدها.
https://arabic.sputniknews.com/20200204/بلاك-بيري-يودع-عالم-الهواتف-الذكية-1044425042.html
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مجتمع, منوعات

رسميا... وفاة هاتف "بلاك بيري" في 4 يناير

08:13 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / Mark Blinchشعار شركة "بلاك بيري"
شعار شركة بلاك بيري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
شعار شركة "بلاك بيري"
© REUTERS / Mark Blinch
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أعلنت شركة "بلاك بيري" الكندية أنه اعتبارا من الثلاثاء، 4 يناير/ كانون الثاني، ستتوقف عن العمل الهواتف وال‏أجهزة اللوحية التي تعمل بالبرنامج الخاص بها.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن كل الأجهزة التي تعمل ببرامج تشغيلها، وهي "بلاك بيرس 7.1" أو ما قبله، أو "بلاك بيري 10"، أو نظام تشغيل جهازها اللوحي "بلاك بيري بلاي بوك" لن تعمل بداء من هذا التاريخ، سواء كان ذلك عبر شبكة إنترنت لا سلكية "واي فاي" أو إنترنت عبر الهاتف.
وهذا معناه أنه لن يمكن إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية أو استخدام البيانات.
هاتف بلاك بيري وان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2020
"بلاك بيري" يودع عالم الهواتف الذكية
4 فبراير 2020, 07:11 GMT
يشار إلى أن شركة "بلاك بيري" حاولت إعادة تشغيل نفسها في عام 2013 باستخدام نظام تشغيل جديد، هو "بلاك بيري 10"، لكنه لاقي فشلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة "أندرويد"، التي فشلت أيضا.
بعد ذلك، في عام 2016 ، بدأت "بلاك بيري" في ترخيص علامتها التجارية لمصنّعين تابعين لجهات خارجية مثل "تي سي إل"، وفي عام 2020 ، قالت شركة "أون وارد موبيليتي" في تكساس إنها ستصنع جهاز "بلاك بيري" يعمل بنظام "أندرويد بشبكة الجيل الخامس"، ومزود بلوحة مفاتيح "كويرتي" كاملة، ليتم طرحه في عام 2021، لكن لم تحقق الشركة وعدها.
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