https://arabic.sputniknews.com/20220102/رسميا-وفاة-هاتف-بلاك-بيري-في-4-يناير-1054843843.html

رسميا... وفاة هاتف "بلاك بيري" في 4 يناير

رسميا... وفاة هاتف "بلاك بيري" في 4 يناير

أعلنت شركة "بلاك بيري" الكندية أنه اعتبارا من الثلاثاء، 4 يناير/ كانون الثاني، ستتوقف عن العمل الهواتف وال‏أجهزة اللوحية التي تعمل بالبرنامج الخاص بها. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T08:13+0000

2022-01-02T08:13+0000

2022-01-02T09:01+0000

مجتمع

منوعات

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وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن كل الأجهزة التي تعمل ببرامج تشغيلها، وهي "بلاك بيرس 7.1" أو ما قبله، أو "بلاك بيري 10"، أو نظام تشغيل جهازها اللوحي "بلاك بيري بلاي بوك" لن تعمل بداء من هذا التاريخ، سواء كان ذلك عبر شبكة إنترنت لا سلكية "واي فاي" أو إنترنت عبر الهاتف.وهذا معناه أنه لن يمكن إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية أو استخدام البيانات.يشار إلى أن شركة "بلاك بيري" حاولت إعادة تشغيل نفسها في عام 2013 باستخدام نظام تشغيل جديد، هو "بلاك بيري 10"، لكنه لاقي فشلا، وفي عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة "أندرويد"، التي فشلت أيضا.بعد ذلك، في عام 2016 ، بدأت "بلاك بيري" في ترخيص علامتها التجارية لمصنّعين تابعين لجهات خارجية مثل "تي سي إل"، وفي عام 2020 ، قالت شركة "أون وارد موبيليتي" في تكساس إنها ستصنع جهاز "بلاك بيري" يعمل بنظام "أندرويد بشبكة الجيل الخامس"، ومزود بلوحة مفاتيح "كويرتي" كاملة، ليتم طرحه في عام 2021، لكن لم تحقق الشركة وعدها.

https://arabic.sputniknews.com/20200204/بلاك-بيري-يودع-عالم-الهواتف-الذكية-1044425042.html

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