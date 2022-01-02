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شركة سويدية تطرح سيارة طائرة في الأسواق تحلق على ارتفاع شاهق...فيديو
شركة سويدية تطرح سيارة طائرة في الأسواق تحلق على ارتفاع شاهق...فيديو
حاولت الكثير من شركات السيارات العملاقة حول العالم صتاعة مركبات بر- جوية، حيث أنها تحل جزءا كبيرا من مشاكل الازدحام المروري، وتدر بطبيعة الحال أرباحا هائلة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:00+0000
2022-01-02T11:00+0000
علوم
تكنولوجيا
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طورت شركة سويدية أول سيارة طائرة، وهي في متناول اليد حول العالم لمن يستطيع تحمل نفقتها.تعد "جيتسون1" مركبة جوية كهربائية للاستخدام المدني، وتستوعب المركبة شخصًا واحدًا، وتزعم الشركة أن الأمر يستغرق خمس دقائق لتعلم كيفية الطيران.وتقول الشركة المصنعة جيتسون على موقعها على الإنترنت، إن "المركبة يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 102 كم / ساعة، ولها سقف تحليق عمودي يبلغ 1500 قدم (457 م).وتتمتع المركبة بنظامن أمان عالي التطور، فهيكل السيارة يحاكي التكنولوجيا المستخدمة في سيارات السباق.وتزودت المركبة بجهاز طوارئ يتحكم في الطائرة، ومستشعر “ليدار” (LiDAR) قادر على تتبع التضاريس لتجنب العوائق الطبيعة، كما أنها مزودة بمظلة طوارئ تفتح أوتوماتيكيًا في حالة الطوارئ.وتستطيع المركبة التحليق لـ20 دقيقة متواصلة، وكما تدعي جيتسون، فإن المركبة يمكنها الإقلاع والهبوط من الفناء الخلفي لمنزلك، أي أنها لا تحتاج هامشا كبير من المساحة للإقلاع.وتعتلر المركبة باهظة الثمن، حيث يبلغ سعرها 92000 دولار أمريكي، كما يجب إيداع مبلغ 22000 دولار أمريكي لتأمين حجزك مسبقا.
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علوم, تكنولوجيا

شركة سويدية تطرح سيارة طائرة في الأسواق تحلق على ارتفاع شاهق...فيديو

11:00 GMT 02.01.2022
© Photo / YOUTUBE//euronews (عــربي)
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حاولت الكثير من شركات السيارات العملاقة حول العالم صتاعة مركبات بر- جوية، حيث أنها تحل جزءا كبيرا من مشاكل الازدحام المروري، وتدر بطبيعة الحال أرباحا هائلة عليه، ولكن المهندسين المبتكرين لهذه المركبات اصطدموا بعدة عوائق، كصعوبة التصميم وعدم اقتصادية استخدام هذه المركبات بشكل يومي للمستهلك.
طورت شركة سويدية أول سيارة طائرة، وهي في متناول اليد حول العالم لمن يستطيع تحمل نفقتها.
تعد "جيتسون1" مركبة جوية كهربائية للاستخدام المدني، وتستوعب المركبة شخصًا واحدًا، وتزعم الشركة أن الأمر يستغرق خمس دقائق لتعلم كيفية الطيران.
وتقول الشركة المصنعة جيتسون على موقعها على الإنترنت، إن "المركبة يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 102 كم / ساعة، ولها سقف تحليق عمودي يبلغ 1500 قدم (457 م).
وتتمتع المركبة بنظامن أمان عالي التطور، فهيكل السيارة يحاكي التكنولوجيا المستخدمة في سيارات السباق.
وتزودت المركبة بجهاز طوارئ يتحكم في الطائرة، ومستشعر “ليدار” (LiDAR) قادر على تتبع التضاريس لتجنب العوائق الطبيعة، كما أنها مزودة بمظلة طوارئ تفتح أوتوماتيكيًا في حالة الطوارئ.
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وتستطيع المركبة التحليق لـ20 دقيقة متواصلة، وكما تدعي جيتسون، فإن المركبة يمكنها الإقلاع والهبوط من الفناء الخلفي لمنزلك، أي أنها لا تحتاج هامشا كبير من المساحة للإقلاع.
وتعتلر المركبة باهظة الثمن، حيث يبلغ سعرها 92000 دولار أمريكي، كما يجب إيداع مبلغ 22000 دولار أمريكي لتأمين حجزك مسبقا.
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