"غازبروم" تبلغ ذروة إنتاج الغاز في عام 2021 على مدى السنوات الـ13 الماضية

وسجلت "غازبروم" زيادة في إنتاج الغاز خلال العام الماضي بمقدار 62.2 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2020، وهو ما يصل إلى 514.8 مليار متر مكعب حسبما قال ميلر عبر حساب "غازبروم" على "تلغرام".وأشار ميلر إلى أن "مؤشر الإنتاج بلغ الحد الأقصى للشركة خلال الـ 13 عاما الماضية".وصرح ميلر: "زاد تصدير الغاز الطبيعي إلى البلدان غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عام 2021 بمقدار 5.8 مليار متر مكعب، وهو ما يصل إلى 185.1 مليار متر مكعب، ليصبح بذلك رابع أكبر معدل تصدير في تاريخ غازبروم".بالإضافة إلى ذلك، زادت 15 دولة مشترياتها من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، وسجلت ألمانيا زيادة بنسبة 10.5%، وتركيا 63%، وإيطاليا 20.3%.وقال رئيس الشركة إن "الزيادة في إنتاج غازبروم غطت نصيب الأسد من النمو في الاستهلاك العالمي للغاز في عام 2021".وأضاف ميلر أنه "منذ 1 يناير 2022، وصلت شركة غازبروم إلى مستوى جديد من إمدادات الوقود إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا"، وذلك ضمن إطار اتفاقية شراء وبيع ثنائية طويلة الأجل".
أشار أليكسي ميلر، مدير عام شركة "غازبروم" الروسية، إلى أن صادرات الغاز إلى البلدان غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عام 2021 زادت بمقدار 5.8 مليار متر مكعب.
وسجلت "غازبروم" زيادة في إنتاج الغاز خلال العام الماضي بمقدار 62.2 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2020، وهو ما يصل إلى 514.8 مليار متر مكعب حسبما قال ميلر عبر حساب "غازبروم" على "تلغرام".
وأشار ميلر إلى أن "مؤشر الإنتاج بلغ الحد الأقصى للشركة خلال الـ 13 عاما الماضية".
وصرح ميلر: "زاد تصدير الغاز الطبيعي إلى البلدان غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في عام 2021 بمقدار 5.8 مليار متر مكعب، وهو ما يصل إلى 185.1 مليار متر مكعب، ليصبح بذلك رابع أكبر معدل تصدير في تاريخ غازبروم".
بالإضافة إلى ذلك، زادت 15 دولة مشترياتها من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، وسجلت ألمانيا زيادة بنسبة 10.5%، وتركيا 63%، وإيطاليا 20.3%.