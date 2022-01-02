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https://arabic.sputniknews.com/20220102/نائب-أردني-مجلس-النواب-يفتتح-جلسته-اليوم-باعتذار-للشعب-1054846400.html
نائب أردني: مجلس النواب يفتتح جلسته اليوم باعتذار للشعب
نائب أردني: مجلس النواب يفتتح جلسته اليوم باعتذار للشعب
كشف النائب الأردني ينال فريحات، أن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، سوف يفتتح جلسة اليوم الأحد، بتقديم اعتذار للشعب الأردني، عن الأحداث التي وقعت في... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T09:34+0000
2022-01-02T09:34+0000
2022-01-02T09:34+0000
مجلس النواب
الأردن
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وكانت إحدى جلسات البرلمان الأردني قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي مشاجرة بين عدد من النواب، بحسب موقع قناة "رؤيا".وقال فريحات إن الجلسة المقررة اليوم ستكون هادئة وإن رئيس مجلس النواب سوف يفتتحها باعتذار للشعب الأردني.وأشار إلى أن جميع وسائل الإعلام العالمية نقلت المشاجرة التي شهدها مجلس النواب يوم الثلاثاء، موضحا أن قنوات هندية أيضا تناقلت الواقعةوتوقع فريحات عدم حدوث عراك مجددا بين نواب المجلس، مشيرا أن تأجيل الجلسة الماضي جاء بهدف إيجاد توافقات بين النواب.وبين أنه يوجد فريق يرغب في إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما يريد فريق آخر تطبيق القواعد والنظام الداخلي لمنع تكرار الواقعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الحكومة-الأردنية-ترفع-أسعار-البنزين-وتثبت-سعر-اسطوانة-الغاز-1054794998.html
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مجلس النواب, الأردن
نائب أردني: مجلس النواب يفتتح جلسته اليوم باعتذار للشعب
كشف النائب الأردني ينال فريحات، أن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، سوف يفتتح جلسة اليوم الأحد، بتقديم اعتذار للشعب الأردني، عن الأحداث التي وقعت في البرلمان الأسبوع الماضي.
وكانت إحدى جلسات البرلمان الأردني قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي مشاجرة بين عدد من النواب، بحسب موقع
قناة "رؤيا"
.
31 ديسمبر 2021, 12:45 GMT
وقال فريحات إن الجلسة المقررة اليوم ستكون هادئة وإن رئيس مجلس النواب سوف يفتتحها باعتذار للشعب الأردني.
وأشار إلى أن جميع وسائل الإعلام العالمية نقلت المشاجرة التي شهدها
مجلس النواب
يوم الثلاثاء، موضحا أن قنوات هندية أيضا تناقلت الواقعة
وتوقع فريحات عدم حدوث عراك مجددا بين نواب المجلس، مشيرا أن تأجيل الجلسة الماضي جاء بهدف إيجاد توافقات بين النواب.
وبين أنه يوجد فريق يرغب في إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما يريد فريق آخر تطبيق القواعد والنظام الداخلي لمنع تكرار الواقعة.