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https://arabic.sputniknews.com/20220102/نجاة-رئيس-وزراء-هايتي-من-محاولة-اغتيال-1054874721.html
نجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال
نجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال
تعرض رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، لمحاولة اغتيال فاشلة، اليوم الأحد، في كنيسة بمدينة غونايفس خلال قداس أقيم بمناسبة الذكرى 218 لاستقلال البلاد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:18+0000
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سبوتنيك. وأفادت قناة VTV بأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل ووقوع عدد من الإصابات، فيما لم يصب هنري.يذكر أن وسائل إعلام كانت قد ذكرت أن عصابات محلية حذرت رئيس الوزراء، في وقت سابق، من حضور أي فعاليات في غوناييف.وقررت سلطات هايتي، في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، إلغاء جميع فاعليات الأحداث الأخرى التي كان من المقرر إقامتها لإحياء ذكرى الاستقلال.وكانت هايتي قد شهدت، في ديسمبر /كانون الأول الماضي حادث انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي، أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا وعشرات الإصابات.وقال الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار الشاحنة بمدينة كاب هايتيان الواقعة على الساحل الشمالي لهايتي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
نجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال
تعرض رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، لمحاولة اغتيال فاشلة، اليوم الأحد، في كنيسة بمدينة غونايفس خلال قداس أقيم بمناسبة الذكرى 218 لاستقلال البلاد.
سبوتنيك. وأفادت قناة VTV بأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل ووقوع عدد من الإصابات، فيما لم يصب هنري.
يذكر أن وسائل إعلام كانت قد ذكرت أن عصابات محلية حذرت رئيس الوزراء، في وقت سابق، من حضور أي فعاليات في غوناييف.
وقررت سلطات هايتي، في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، إلغاء جميع فاعليات الأحداث الأخرى التي كان من المقرر إقامتها لإحياء ذكرى الاستقلال.
وكانت هايتي قد شهدت، في ديسمبر /كانون الأول الماضي حادث
انفجار صهريج
وقود في مدينة هايتيان في هايتي، أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا وعشرات الإصابات.
وقال الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار الشاحنة بمدينة كاب هايتيان الواقعة على الساحل الشمالي لهايتي.