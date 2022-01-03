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https://arabic.sputniknews.com/20220103/أربعة-أطعمة-مثالية-للإفطار-تخفف-من-صداع-تناول-الكحول-1054877773.html
أربعة أطعمة مثالية للإفطار تخفف من صداع تناول الكحول
أربعة أطعمة مثالية للإفطار تخفف من صداع تناول الكحول
نشرت مجموعة من الخبراء مقالا مطولا على الموقع الرسمي لمنتدى الطب والمعرفة، يوضحون فيه أهم الأطعمة التي من الممكن تناولها على الإفطار للمساعدة في إخراج الكحول... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T05:52+0000
2022-01-03T05:52+0000
مجتمع
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وقال الخبراء إن أي مشروب كحولي يحتوي على الإيثانول، ومن أهم الأطعمة التي تساعد على إخراجه من الجسم هي البيض والأفوكادو والشوفان والموز، وفقا للمنتدى.نظرًا لأن الكحول مادة كيميائية سامة ومدر للبول، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف الجسم، وينصح الخبراء بالتوقف وشرب الكثير من الماء أثناء شرب الكحول، هذه إحدى طرق تجنب العواقب الوخيمة في الصباح.يُشار إلى أن البيض غني بالمغذيات ويحتوي على حمض أميني مثل السيستين، وهو جيد لتناول الإفطار بعد الكحول، الأفوكادو بدوره مصدر ممتاز للمعادن التي يفقدها الجسم أثناء الجفاف.أما الشوفان فغني بالعناصر الغذائية ويساعد في التعافي. بينما يحتوي الموز على مستويات متزايدة من البوتاسيوم وهو أيضًا مصدر للسكر الذي يعيد الطاقة بعد قضاء ليلة في الخارج.في وقت سابق، كشفت اختصاصية الغدد الصماء، أوكسانا ميخاليفا، عن ثلاث طرق لمكافحة صداع الكحول، وقالت إن الخطوة الأولى هي استعادة نقص السوائل والمعادن في الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/لماذا-تشرب-النساء-الكحول-أكثر-من-الرجال؟-دراسة-تجيب-1054349200.html
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مجتمع

أربعة أطعمة مثالية للإفطار تخفف من صداع تناول الكحول

05:52 GMT 03.01.2022
© Fotolia / Ruslan Mitinالويسكي
الويسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Fotolia / Ruslan Mitin
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نشرت مجموعة من الخبراء مقالا مطولا على الموقع الرسمي لمنتدى الطب والمعرفة، يوضحون فيه أهم الأطعمة التي من الممكن تناولها على الإفطار للمساعدة في إخراج الكحول من الجسم والتخلص من الصداع الناجم عنه.
وقال الخبراء إن أي مشروب كحولي يحتوي على الإيثانول، ومن أهم الأطعمة التي تساعد على إخراجه من الجسم هي البيض والأفوكادو والشوفان والموز، وفقا للمنتدى.
نظرًا لأن الكحول مادة كيميائية سامة ومدر للبول، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف الجسم، وينصح الخبراء بالتوقف وشرب الكثير من الماء أثناء شرب الكحول، هذه إحدى طرق تجنب العواقب الوخيمة في الصباح.
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يُشار إلى أن البيض غني بالمغذيات ويحتوي على حمض أميني مثل السيستين، وهو جيد لتناول الإفطار بعد الكحول، الأفوكادو بدوره مصدر ممتاز للمعادن التي يفقدها الجسم أثناء الجفاف.
أما الشوفان فغني بالعناصر الغذائية ويساعد في التعافي. بينما يحتوي الموز على مستويات متزايدة من البوتاسيوم وهو أيضًا مصدر للسكر الذي يعيد الطاقة بعد قضاء ليلة في الخارج.
في وقت سابق، كشفت اختصاصية الغدد الصماء، أوكسانا ميخاليفا، عن ثلاث طرق لمكافحة صداع الكحول، وقالت إن الخطوة الأولى هي استعادة نقص السوائل والمعادن في الجسم.
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