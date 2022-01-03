https://arabic.sputniknews.com/20220103/أنصار-الله-نحذر-التحالف-من-أي-حماقة-ضد-السفينة-الإماراتية-المحتجزة-1054886276.html

"أنصار الله": نحذر التحالف من أي حماقة ضد السفينة الإماراتية المحتجزة

"أنصار الله": نحذر التحالف من أي حماقة ضد السفينة الإماراتية المحتجزة

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية التحالف العربي بقيادة السعودية من القيام بـ"أي حماقة" ضد سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لدى الجماعة. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T10:47+0000

2022-01-03T10:47+0000

2022-01-03T10:47+0000

اليمن

أنصار الله

التحالف العربي

السعودية

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين.وقال سريع: "نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة".وأضاف أن جماعته استولت على السفينة "وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني"، دون مزيد من التوضيح.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اتهم التحالف العربي "أنصار الله" بـ"القرصنة والاختطاف بالسطو لسفينة" ترفع علم الإمارات.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن سفينة الشحن "روابي" تعرضت "للقرصنة والاختطاف مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة" في غرب اليمن.وأوضح المالكي أن السفينة "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان (في جنوب السعودية)".وبين المالكي أن السفينة كانت تحمل على متنها "معدات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن المعدات عبارة عن عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة.وفي وقت سابق، ذكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ضبطت سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية لدخولها مياه اليمن دون ترخيص و"تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني"، دون تفاصيل إضافية.

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اليمن, أنصار الله, التحالف العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم