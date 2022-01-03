تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/إسرائيل-تسجل-أعلى-معدل-إصابات-بكورونا-منذ-سبتمبر-1054882700.html
إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر
إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و562 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T09:16+0000
2022-01-03T09:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603842_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d1f9255521ccfe91981db86e9903b4ea.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن معدل الإصابات المؤكدة واصل الارتفاع حيث سجل 4.83% من إجمالي من أجروا فحوصات كورونا، وهو المعدل الأعلى منذ منتصف سبتمبر.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، الموافقة على جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم في الستين من العمر وما فوق، والطواقم الطبية.وتوقع بينيت أن تشهد إسرائيل قفزة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا في ذروة الموجة الخامسة من الوباء التي تشهد تفشي متحور أوميكرون، وقدّر أنه "بحلول نهاية الأسبوع سوف نجتاز 20 ألف إصابة مؤكدة يوميا.. وقد نتخطى حاجز الـ 50 ألفا".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603842_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_b8a24f3ed16cc17093869f0f4acec58a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون

إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر

09:16 GMT 03.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و562 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن معدل الإصابات المؤكدة واصل الارتفاع حيث سجل 4.83% من إجمالي من أجروا فحوصات كورونا، وهو المعدل الأعلى منذ منتصف سبتمبر.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، الموافقة على جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم في الستين من العمر وما فوق، والطواقم الطبية.
وتوقع بينيت أن تشهد إسرائيل قفزة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا في ذروة الموجة الخامسة من الوباء التي تشهد تفشي متحور أوميكرون، وقدّر أنه "بحلول نهاية الأسبوع سوف نجتاز 20 ألف إصابة مؤكدة يوميا.. وقد نتخطى حاجز الـ 50 ألفا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTعلماء يكشفون أفضل طريقة لسكب الشاي لتجنب مشكلة شائعة
09:32 GMT"أنصار الله" تعلن توقيف سفينة شحن عسكري إماراتية بسبب دخولها مياه اليمن دون ترخيص
09:25 GMTأم تلد توأما في عامين مختلفين... حدث نادر
09:21 GMTإحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف الدولي في مطار بغداد
09:16 GMTالخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل وتشهد متابعة اتفاقيات تفاهم
09:16 GMTإسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر
09:13 GMTشركة "سوناطراك" تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا
09:06 GMT"توتير" يحظر حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب كورونا
09:04 GMTمهندس هجرة اليهود العراقيين... وفاة الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات
09:01 GMTحكومة "طالبان" تبحث مع وفد من المستثمرين الروس إقامة مشاريع في أفغانستان
09:00 GMTشركة تسلا تحقق نموا بنسبة نحو87 % مقارنة بعام 2020
08:53 GMTالخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف
08:41 GMTالكويت... مجلس الأمة يستأنف جلساته غدا بأداء الحكومة الجديدة اليمين
08:33 GMTمصر... وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي
08:31 GMTالهند تطلق حملة تطعيم ضد كورونا للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما
08:27 GMTصحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
08:21 GMTعالم الطبيعة 2021... اكتشاف 70 نوعا جديدا من النباتات والحيوانات
08:15 GMTاكتشاف آثار أقدام ديناصور عمرها يزيد عن 200 مليون سنة... فيديو
08:11 GMT7 عادات يومية قد تؤدي إلى نوبات قلبية... وفقا للعلم
07:58 GMTجنوب أفريقيا تعلن السيطرة على حريق البرلمان