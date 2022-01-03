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https://arabic.sputniknews.com/20220103/اختراق-موقع-صحيفة-إسرائيلية-كبيرة-وظهور-خاتم-يطلق-رصاصة-في-ذكرى-اغتيال-سليماني-صورة-1054877091.html
اختراق موقع صحيفة إسرائيلية كبيرة وظهور "خاتم يطلق رصاصة" في ذكرى اغتيال سليماني.. صورة
اختراق موقع صحيفة إسرائيلية كبيرة وظهور "خاتم يطلق رصاصة" في ذكرى اغتيال سليماني.. صورة
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديدا واضحا للبلاد. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T02:27+0000
2022-01-03T02:27+0000
اختراق
صحيفة إسرائيلية
اغتيال قاسم سليماني
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وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية، في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة.وأضافت، "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)".ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول، في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.
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اختراق, صحيفة إسرائيلية, اغتيال قاسم سليماني

اختراق موقع صحيفة إسرائيلية كبيرة وظهور "خاتم يطلق رصاصة" في ذكرى اغتيال سليماني.. صورة

02:27 GMT 03.01.2022
© REUTERS / Naif Rahmaصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Naif Rahma
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ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديدا واضحا للبلاد.
وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.
وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية، في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة.
وأضافت، "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)".
ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول، في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.
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