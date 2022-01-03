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https://arabic.sputniknews.com/20220103/البنك-الدولي-يقدم-108-ملايين-دولار-لدعم-متضرري-كورونا-في-الأردن-1054879855.html
البنك الدولي يقدم 108 ملايين دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن
البنك الدولي يقدم 108 ملايين دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن
قدم البنك الدولي، 108 ملايين دولار، في إطار مشروع التحويلات النقدية الطارئة المخصصة لأسر العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا في الأردن. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T07:54+0000
2022-01-03T07:54+0000
2022-01-03T07:54+0000
البنك الدولي
الأردن
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وذكر موقع "المملكة" أنه بتحويل هذا المبلغ يصبح إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 308 مليون دولار تقريبا، منذ الموافقة على المشروع قبل نحو 6 أشهر.وكان البنك الدولي، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.وفي يونيو 2021، وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، وبذلك يرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى 664 مليون دولار.ويبحث البنك الدولي، تحويل تمويل إضافي آخر بقيمة 322 مليون دولار، لنفس المشروع؛ وهو ما قد يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.والهدف من المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أجل صندوق المعونة الوطنية، هو توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين تضرروا من وباء كورونا في الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/مجلس-النواب-الأردني-يوافق-على-قرار-بشأن-صلاحيات-الملك-في-الدستور-الجديد-1054859921.html
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البنك الدولي, الأردن
البنك الدولي يقدم 108 ملايين دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن
قدم البنك الدولي، 108 ملايين دولار، في إطار مشروع التحويلات النقدية الطارئة المخصصة لأسر العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وذكر
موقع "المملكة"
أنه بتحويل هذا المبلغ يصبح إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 308 مليون دولار تقريبا، منذ الموافقة على المشروع قبل نحو 6 أشهر.
وكان البنك الدولي، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي يونيو 2021، وافق
البنك الدولي
على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، وبذلك يرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى 664 مليون دولار.
ويبحث البنك الدولي، تحويل تمويل إضافي آخر بقيمة 322 مليون دولار، لنفس المشروع؛ وهو ما قد يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.
والهدف من المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أجل صندوق المعونة الوطنية، هو توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين تضرروا من وباء كورونا في الأردن.