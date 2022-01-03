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البنك الدولي يقدم 108 ملايين دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن
البنك الدولي يقدم 108 ملايين دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن
قدم البنك الدولي، 108 ملايين دولار، في إطار مشروع التحويلات النقدية الطارئة المخصصة لأسر العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا في الأردن. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T07:54+0000
2022-01-03T07:54+0000
البنك الدولي
الأردن
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وذكر موقع "المملكة" أنه بتحويل هذا المبلغ يصبح إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 308 مليون دولار تقريبا، منذ الموافقة على المشروع قبل نحو 6 أشهر.وكان البنك الدولي، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.وفي يونيو 2021، وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، وبذلك يرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى 664 مليون دولار.ويبحث البنك الدولي، تحويل تمويل إضافي آخر بقيمة 322 مليون دولار، لنفس المشروع؛ وهو ما قد يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.والهدف من المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أجل صندوق المعونة الوطنية، هو توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين تضرروا من وباء كورونا في الأردن.
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البنك الدولي, الأردن

البنك الدولي يقدم 108 ملايين دولار لدعم متضرري كورونا في الأردن

07:54 GMT 03.01.2022
© flickr.com / Shiny Thingsالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© flickr.com / Shiny Things
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قدم البنك الدولي، 108 ملايين دولار، في إطار مشروع التحويلات النقدية الطارئة المخصصة لأسر العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
وذكر موقع "المملكة" أنه بتحويل هذا المبلغ يصبح إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 308 مليون دولار تقريبا، منذ الموافقة على المشروع قبل نحو 6 أشهر.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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أمس, 14:46 GMT
وكان البنك الدولي، قد وافق في 25 يونيو/حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي يونيو 2021، وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، وبذلك يرتفع إجمالي تكلفة المشروع إلى 664 مليون دولار.
ويبحث البنك الدولي، تحويل تمويل إضافي آخر بقيمة 322 مليون دولار، لنفس المشروع؛ وهو ما قد يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.
والهدف من المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أجل صندوق المعونة الوطنية، هو توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين تضرروا من وباء كورونا في الأردن.
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