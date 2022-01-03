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https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الاثنين، بلوغ معدل التضخم السنوي في تركيا 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول عام 2002. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:10+0000
2022-01-03T16:10+0000
2022-01-03T16:10+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 13.58%، مقارنة بتوقعات الخبراء التي أشارت إلى 9% فقط، بحسب وكالة "رويترز".تداولت الليرة عند 13.6 مقابل الدولار بعد البيانات، بتراجع نسبته 3%، ولكن أفضل من مستوى 13.92 الذي بلغته في وقت سابق من اليوم. فقدت العملة التركية 44% من قيمتها العام المنصرم.في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 19.08% على أساس شهري في ديسمبر، وبنسبة 79.89% على أساس سنوي، ما يعكس ارتفاعا حادا في أسعار الواردات مع انهيار العملة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الاثنين، بلوغ معدل التضخم السنوي في تركيا 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول عام 2002.
وقال معهد
الإحصاء التركي
إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 13.58%، مقارنة بتوقعات الخبراء التي أشارت إلى 9% فقط، بحسب وكالة "رويترز".
تداولت الليرة عند 13.6 مقابل الدولار بعد البيانات، بتراجع نسبته 3%، ولكن أفضل من مستوى 13.92 الذي بلغته في وقت سابق من اليوم. فقدت العملة التركية 44% من قيمتها العام المنصرم.
في الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 19.08% على أساس شهري في ديسمبر، وبنسبة 79.89% على أساس سنوي، ما يعكس ارتفاعا حادا في
أسعار الواردات
مع انهيار العملة.