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الثاني خلال 72 ساعة... قصف صاروخي على قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
الثاني خلال 72 ساعة... قصف صاروخي على قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا
للمرة الثانية خلال 72 ساعة، تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لا شرعية في أكبر حقول النفط السورية شرقي سوريا، لقصف... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T17:01+0000
2022-01-03T17:02+0000
العالم العربي
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وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء اليوم، حيث سمعت اصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.وتلا القصف على الفور، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.وفي الأثناء، قالت وسائل إعلام موالية لقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة إن قوات الأمريكية تقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، نافية القصف الذي تعرضت له قاعدة حقل العمر النفطي، فيما أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" حصول قصف خارجي دون معلومات إضافية.وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري التي تتعرض لها القواعد الأمريكية إلى هجمات صاروخية، حيث تعرضت قاعدة حقل (الكونيكو)، أكبر حقول الغاز السورية، لقصف مماثل ليلة رأس السنة، قوبل حينها أيضا بالنفي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/تعرض-قاعدة-عسكرية-أمريكية-لقصف-بقذائف-الهاون-شمالي-سوريا-1054808129.html
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العالم العربي

الثاني خلال 72 ساعة... قصف صاروخي على قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

17:01 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 03.01.2022)
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaقاعدة عسكرية أمريكية تعرضت للقصف (صورة أرشيفية)
قاعدة عسكرية أمريكية تعرضت للقصف (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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للمرة الثانية خلال 72 ساعة، تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لا شرعية في أكبر حقول النفط السورية شرقي سوريا، لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون من جهة مجهولة.
وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء اليوم، حيث سمعت اصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لقصف بقذائف الهاون شمالي سوريا
31 ديسمبر 2021, 22:44 GMT
وتلا القصف على الفور، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.
وفي الأثناء، قالت وسائل إعلام موالية لقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة إن قوات الأمريكية تقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، نافية القصف الذي تعرضت له قاعدة حقل العمر النفطي، فيما أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" حصول قصف خارجي دون معلومات إضافية.
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الصين تحاصر واشنطن "نوويا" مشكلة طوقا في الفناء الخلفي لأمريكا... صور
16:00 GMT
وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري التي تتعرض لها القواعد الأمريكية إلى هجمات صاروخية، حيث تعرضت قاعدة حقل (الكونيكو)، أكبر حقول الغاز السورية، لقصف مماثل ليلة رأس السنة، قوبل حينها أيضا بالنفي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.
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