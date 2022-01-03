الثاني خلال 72 ساعة... قصف صاروخي على قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء اليوم، حيث سمعت اصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.وتلا القصف على الفور، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.وفي الأثناء، قالت وسائل إعلام موالية لقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة إن قوات الأمريكية تقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، نافية القصف الذي تعرضت له قاعدة حقل العمر النفطي، فيما أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" حصول قصف خارجي دون معلومات إضافية.وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري التي تتعرض لها القواعد الأمريكية إلى هجمات صاروخية، حيث تعرضت قاعدة حقل (الكونيكو)، أكبر حقول الغاز السورية، لقصف مماثل ليلة رأس السنة، قوبل حينها أيضا بالنفي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.
للمرة الثانية خلال 72 ساعة، تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي التي تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي كقاعدة عسكرية لا شرعية في أكبر حقول النفط السورية شرقي سوريا، لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون من جهة مجهولة.
وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط شرقي سوريا، تعرضت للقصف مساء اليوم، حيث سمعت اصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.
وتلا القصف على الفور، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي لتمشيط محيط حقل العمر النفطي والمناطق الزراعية على سرير نهر الفرات، بالجهة المقابلة لمدينة الميادين بحثا عن المصادر التي أطلقت منها القذائف.
وفي الأثناء، قالت وسائل إعلام موالية لقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة إن قوات الأمريكية تقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، نافية القصف الذي تعرضت له قاعدة حقل العمر النفطي، فيما أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" حصول قصف خارجي دون معلومات إضافية.
وهذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري التي تتعرض لها القواعد الأمريكية إلى هجمات صاروخية، حيث تعرضت قاعدة حقل (الكونيكو)، أكبر حقول الغاز السورية، لقصف مماثل ليلة رأس السنة، قوبل حينها أيضا بالنفي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.