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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-إذا-تحركت-هذه-القوات-لا-يبقى-أي-أثر-لإسرائيل-1054910352.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لا يبقى أي أثر لإسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لا يبقى أي أثر لإسرائيل
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، قدرة المقاومة على تدمير القواعد الجوية الصهيونية في الساعات الأولى للمعركة، قائلا: إن "القوات البرية لمحور المقاومة... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:07+0000
2022-01-03T20:07+0000
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حذر نائب قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي، من أنه "إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك"، مؤكدا أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف رضا نقدي: "لقد قدمنا ​​الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد الحاج قاسم سليماني في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل".من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/إيران-تهدد-الجميع-سنرد-فورا-وبحزم-على-أي-اعتداء-إسرائيلي-1054874824.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لا يبقى أي أثر لإسرائيل

20:07 GMT 03.01.2022
© AFP 2021الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، قدرة المقاومة على تدمير القواعد الجوية الصهيونية في الساعات الأولى للمعركة، قائلا: إن "القوات البرية لمحور المقاومة أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف".
حذر نائب قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي، من أنه "إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك"، مؤكدا أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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أمس, 21:21 GMT
وأضاف رضا نقدي: "لقد قدمنا ​​الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد الحاج قاسم سليماني في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل".
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.
وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.
وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".
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