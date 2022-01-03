الرئيس البرازيلي ينشر أول صورة له من داخل المستشفى ويكشف تطورات وضعه الصحي

ونشر بولسونارو (66 عاما) عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أول صورة له على الفراش في المستشفى لطمأنة مؤيديه أنه بصحة جيدة.وكتب مع صورته أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غذاء أمس الأحد، ووصل إلى المستشفى td الساعة 3:00 من صباح اليوم، وتم تركيب له أنبوب أنفي معدي.وتابع بولسونارو أنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمالية إجراء جراحة للانسداد الداخلي في منطقة البطن.يشار إلى أنه تم نقل جايير بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات، منذ أن تعرض للطعن خلال حملته الرئاسية في عام 2018.وحاز بولسونارو على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من جانب قراء مجلة "تايم" الأمريكية.
أدلى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الاثنين، بأول تصريحات له من داخل المستشفى بعد شعوره بآلام في البطن.
ونشر بولسونارو (66 عاما) عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أول صورة له على الفراش في المستشفى لطمأنة مؤيديه أنه بصحة جيدة.
وكتب مع صورته أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غذاء أمس الأحد، ووصل إلى المستشفى td الساعة 3:00 من صباح اليوم، وتم تركيب له أنبوب أنفي معدي.
وتابع بولسونارو أنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمالية إجراء جراحة للانسداد الداخلي في منطقة البطن.
- Comecei a passar mal após o almoço de domingo. - Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje. - Me colocaram sonda nasogástrica. - Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj