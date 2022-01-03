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https://arabic.sputniknews.com/20220103/السعودية-تصد-هجوما-جديدا-على-أراضيها-وتنشر-لقطات-لتدمير-طائرات-مسيرة-فيديو-1054899708.html
السعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو
السعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T15:17+0000
2022-01-03T15:33+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
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وقالت الوزارة في بيانها إن "التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني"، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.ونشر التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد، حسب البيان.وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله

السعودية تصد هجوما جديدا على أراضيها وتنشر لقطات لتدمير طائرات مسيرة... فيديو

15:17 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 03.01.2022)
© AP Photo / Hasan Jamaliالجيش السعودي في اليمن
الجيش السعودي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، أن الدفاعات اعترضت ودمرت هدفا جويا معاديا أطلق نحو مدينة الطائف.
وقالت الوزارة في بيانها إن "التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني"، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.
ونشر التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد، حسب البيان.
وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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