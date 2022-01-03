المفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا
12:07 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 03.01.2022)
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
يتبع
قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
عاجل| السايح: أحد المترشحين للرئاسة اتنتقد المفوضية في قناة أجنبية، وفي نفس الوقت هو مقدم قوائم تزكية مزورة بالكامل.— ليبيا برس (@libyapress2010) January 3, 2022
- لدينا من الأدلة ما يدينه فيما يتعلق بتزوير المستندات
- أحلنا إلى النائب العام هذه المعلومات وغيرها من حالات التزوير لكي يفتح بها تحقيق من جديد. #ليبيا pic.twitter.com/h1qHyS8rOi
وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وتابع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء".
كما شدد السايح خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.
كما شدد السايح خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.
#عاجل| رئيس المفوضية: تم تحديد يوم 24 يناير موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانوناً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية#ليبيا pic.twitter.com/RQ90YnXG1x— ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) January 3, 2022
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.