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https://arabic.sputniknews.com/20220103/المفوضية-العليا-الليبية-تحديد-يوم--24-يناير-موعدا-للانتخابات-بناء-على-المدة-المطلوبة-قانونيا--1054889679.html
المفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا
المفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا
قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:07+0000
2022-01-03T12:25+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".وتابع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء".كما شدد السايح خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
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العالم العربي, ليبيا

المفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا

12:07 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 03.01.2022)
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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يتبع
قال رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.
وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وتابع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء".

كما شدد السايح خلال الإحاطة على أن مفوضية الانتخابات متمسكة بتقديم قائمة تضم مرشحين للانتخابات لا تدور حولهم أية شكوك أو تهم.
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
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