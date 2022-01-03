https://arabic.sputniknews.com/20220103/النفط-ينخفض-لما-دون-78-دولارا-بعد-ارتفاع-في-بداية-العام-1054900131.html

​​النفط ينخفض لما دون 78 دولارا بعد ارتفاع في بداية العام

​​النفط ينخفض لما دون 78 دولارا بعد ارتفاع في بداية العام

انخفض النفط إلى ما دون 78 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، مع تأهب مجموعة "أوبك+" للموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط على ما يبدو، واستمر القلق من تأثير تصاعد... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T15:27+0000

2022-01-03T15:27+0000

2022-01-03T15:27+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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ومن المتوقع أن توافق منظمة أوبك وحلفاؤها فيما يعرف بتجمع "أوبك+"، غدا الثلاثاء، على زيادة الإنتاج، وفقا لـ "رويترز".وتسببت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وتقليص الاحتفالات بالعام الجديد في أنحاء العالم. وأُلغيت ما يزيد على أربعة آلاف رحلة أمس الأحد.وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 77.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 1402 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 79.05 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 74.69 دولار للبرميل.واكتسب النفط بعض الدعم، في وقت سابق من الجلسة، بسبب تقليص الإنتاج في ليبيا. وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا، يوم السبت، إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض ​​200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/أسعار-النفط-تقترب-من-أعلى-مستوى-لها-منذ-أواخر-نوفمبر-1054721389.html

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم