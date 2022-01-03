https://arabic.sputniknews.com/20220103/الهند-تطلق-حملة-تطعيم-ضد-كورونا-للفئة-العمرية-ما-بين-15-و18-عاما-1054881090.html

الهند تطلق حملة تطعيم ضد كورونا للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما

الهند تطلق حملة تطعيم ضد كورونا للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما

أطلقت الهند، اليوم الاثنين، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T08:31+0000

2022-01-03T08:31+0000

2022-01-03T08:31+0000

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وقالت "رويترز" إن الخطوة التي اتخذتها الهند مؤخرا تأتي في ظل توسيع الجهود في مختلف دول العالم لتغطية أكبر عدد من المراهقين باللقاحات وسط مخاوف من تفشي المتحور أوميكرون.وكانت السلطات الهندية قد سجلت، يوم الاثنين، 33750 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و123 حالة وفاة بالمرض ذاته، وأفادت وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور أوميكرون سريع الانتشار الذي تم اكتشافها في الهند حتى الآن 1700 حالة.ومن المنتظر أن يتم استخدام المدارس الخاصة والعامة كمراكز تطعيم للأطفال، كما صدرت أوامر لإدارات المدارس بإبلاغ سلطات الولاية ببيانات التطعيم اليومية.من جانبه، قال جاي براكاش شيفاهار، مفوض الصحة في ولاية غوجارات الهندية: "سيتم إعطاء الأطفال اللقاحات في مدارسهم، يمكنهم أيضًا الذهاب إلى مراكز التطعيم والحصول على الجرعة".وتابع شيفاهار: "لدينا القدرة ولدينا اللقاحات لتغطية معظم الأطفال، نناشد الآباء التعاون وضمان تلقيح الأطفال في أقرب وقت ممكن".واصطف آلاف الأطفال، كثير منهم برفقة آبائهم، خارج المدارس والمراكز الطبية والمخيمات الصحية الخاصة في وقت مبكر من يوم الاثنين لتأمين جرعتهم الأولى من اللقاح.تأمل السلطات في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في إعطاء جرعة أولى لـ 3.6 مليون طفل هذا الأسبوع.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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