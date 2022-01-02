تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220102/نيودلهي-تعلن-عن-زيادة-حادة-في-عدد-إصابات-كوفيد-19-1054840254.html
نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في اليوم الأول من عام 2022 تضاعف منذ الأمس وبلغ 2716 شخصا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T02:18+0000
2022-01-02T02:18+0000
2022-01-02T02:18+0000
أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1048900568_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_dcd85f73902112f09522424a1717b157.jpg
نيودلهي – سبوتنيك. وتعد هذه الزيادة في المدينة هي الأعلى منذ ما يزيد عن 6 أشهر وبالتحديد في 21 مايو/أيار 2021 عندما تم تسجيل 3009 حالات الإصابة.وسجلت المدينة يوم الجمعة، عشية رأس السنة، 1797 إصابة، وفي اليوم الذي يسبقه – 1313 إصابة.وفرضت سلطات العاصمة الهندية، في بداية الأسبوع، القيود من "المستوى الأول" أو "الأصفر".وسيتم إغلاق المدارس، السينما، أندية كمال أجسام وبعض المؤسسات الأخرى. كما سيتم تحديد دوام المراكز التجارية والمتاجر، حيث سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/معهد-المصل-الهندي-يطلب-من-سلطات-البلاد-ترخيص-استخدام-لقاح-كوفيشيلد-1054785166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1048900568_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_da49fb08bd1ddfebb9382b5760b991e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا
نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في اليوم الأول من عام 2022 تضاعف منذ الأمس وبلغ 2716 شخصا.
نيودلهي – سبوتنيك. وتعد هذه
الزيادة في المدينة هي الأعلى
منذ ما يزيد عن 6 أشهر وبالتحديد في 21 مايو/أيار 2021 عندما تم تسجيل 3009 حالات الإصابة.
وسجلت المدينة يوم الجمعة، عشية رأس السنة، 1797 إصابة، وفي اليوم الذي يسبقه – 1313 إصابة.
وفرضت سلطات العاصمة الهندية، في بداية الأسبوع،
القيود من "المستوى الأول" أو "الأصفر"
.
31 ديسمبر 2021, 08:25 GMT
وسيتم إغلاق المدارس، السينما، أندية كمال أجسام وبعض المؤسسات الأخرى. كما سيتم تحديد دوام المراكز التجارية والمتاجر، حيث سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.