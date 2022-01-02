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نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في اليوم الأول من عام 2022 تضاعف منذ الأمس وبلغ 2716 شخصا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T02:18+0000
2022-01-02T02:18+0000
أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
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نيودلهي – سبوتنيك. وتعد هذه الزيادة في المدينة هي الأعلى منذ ما يزيد عن 6 أشهر وبالتحديد في 21 مايو/أيار 2021 عندما تم تسجيل 3009 حالات الإصابة.وسجلت المدينة يوم الجمعة، عشية رأس السنة، 1797 إصابة، وفي اليوم الذي يسبقه – 1313 إصابة.وفرضت سلطات العاصمة الهندية، في بداية الأسبوع، القيود من "المستوى الأول" أو "الأصفر".وسيتم إغلاق المدارس، السينما، أندية كمال أجسام وبعض المؤسسات الأخرى. كما سيتم تحديد دوام المراكز التجارية والمتاجر، حيث سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/معهد-المصل-الهندي-يطلب-من-سلطات-البلاد-ترخيص-استخدام-لقاح-كوفيشيلد-1054785166.html
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أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا

نيودلهي تعلن عن زيادة حادة في عدد إصابات كوفيد-19

02:18 GMT 02.01.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDIالهند تحول عربات الـ"توكتوك" في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل مصابي كورونا
الهند تحول عربات الـتوكتوك في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل مصابي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDI
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أعلنت وزارة الصحة في العاصمة الهندية نيودلهي، أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في اليوم الأول من عام 2022 تضاعف منذ الأمس وبلغ 2716 شخصا.
نيودلهي – سبوتنيك. وتعد هذه الزيادة في المدينة هي الأعلى منذ ما يزيد عن 6 أشهر وبالتحديد في 21 مايو/أيار 2021 عندما تم تسجيل 3009 حالات الإصابة.
وسجلت المدينة يوم الجمعة، عشية رأس السنة، 1797 إصابة، وفي اليوم الذي يسبقه – 1313 إصابة.
وفرضت سلطات العاصمة الهندية، في بداية الأسبوع، القيود من "المستوى الأول" أو "الأصفر".
طبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
معهد المصل الهندي يطلب من سلطات البلاد ترخيصا كاملا لاستخدام لقاح "كوفيشيلد"
31 ديسمبر 2021, 08:25 GMT
وسيتم إغلاق المدارس، السينما، أندية كمال أجسام وبعض المؤسسات الأخرى. كما سيتم تحديد دوام المراكز التجارية والمتاجر، حيث سيسمح لها بالعمل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.
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