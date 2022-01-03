https://arabic.sputniknews.com/20220103/بولندا-تعلن-استمرار-التوتر-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1054888799.html

بولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا

بولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا

قالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي آنا ميخالسكايا للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن الوضع لا يزال متوترا على الحدود البولندية البيلاروسية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T11:51+0000

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العالم

بولندا

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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وأضافت ميخالسكايا: "نلاحظ باستمرار أشخاص عدوانيين يحاولون عبور الحدود. ويسعادهم في ذلك بعض الأشخاص من بيلاروسيا. وقد لاحظنا مرارا وتكرارا كيف قامت القوات البيلاروسية أو الجنود البيلاروسيون أو موظفو خدمة الحدود البيلاروسية بإلقاء الحجارة أو قطع الأسلاك الشائكة".وتابعت ميخالسكايا: "نلاحظ طوال الوقت أن القوات البيلاروسية تحافظ على التوتر على الحدود، ولا تمنحنا لحظة سلام".وكانت دول أوروبية دعت الدولة التي يخرج منها المواطنون إلى بيلاروسيا بهدف الهجرة إلى أوروبا بصورة غير شرعية عبر بيلاروسيا، بتعليق تلك الرحلات الجوية بغية حل الأزمة.وفرض الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأزمة المهاجرين على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.وأعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، منتصف الشهر الماضي، أنه بحث مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وارسو، إمكانية فرض عقوبات إضافية مستقبلاً على بيلاروس، بسبب أزمة المهاجرين على الحدود.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية وجود آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

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العالم, بولندا, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا