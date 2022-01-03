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https://arabic.sputniknews.com/20220103/بولندا-تعلن-استمرار-التوتر-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1054888799.html
بولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا
بولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا
قالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي آنا ميخالسكايا للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن الوضع لا يزال متوترا على الحدود البولندية البيلاروسية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:51+0000
2022-01-03T11:51+0000
العالم
بولندا
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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وأضافت ميخالسكايا: "نلاحظ باستمرار أشخاص عدوانيين يحاولون عبور الحدود. ويسعادهم في ذلك بعض الأشخاص من بيلاروسيا. وقد لاحظنا مرارا وتكرارا كيف قامت القوات البيلاروسية أو الجنود البيلاروسيون أو موظفو خدمة الحدود البيلاروسية بإلقاء الحجارة أو قطع الأسلاك الشائكة".وتابعت ميخالسكايا: "نلاحظ طوال الوقت أن القوات البيلاروسية تحافظ على التوتر على الحدود، ولا تمنحنا لحظة سلام".وكانت دول أوروبية دعت الدولة التي يخرج منها المواطنون إلى بيلاروسيا بهدف الهجرة إلى أوروبا بصورة غير شرعية عبر بيلاروسيا، بتعليق تلك الرحلات الجوية بغية حل الأزمة.وفرض الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأزمة المهاجرين على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.وأعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، منتصف الشهر الماضي، أنه بحث مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وارسو، إمكانية فرض عقوبات إضافية مستقبلاً على بيلاروس، بسبب أزمة المهاجرين على الحدود.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية وجود آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وارسو-مستعدة-لتمويل-عودة-المهاجرين-العالقين-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1053368750.html
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العالم, بولندا, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

بولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا

11:51 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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قالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي آنا ميخالسكايا للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن الوضع لا يزال متوترا على الحدود البولندية البيلاروسية.
وأضافت ميخالسكايا: "نلاحظ باستمرار أشخاص عدوانيين يحاولون عبور الحدود. ويسعادهم في ذلك بعض الأشخاص من بيلاروسيا. وقد لاحظنا مرارا وتكرارا كيف قامت القوات البيلاروسية أو الجنود البيلاروسيون أو موظفو خدمة الحدود البيلاروسية بإلقاء الحجارة أو قطع الأسلاك الشائكة".
وتابعت ميخالسكايا: "نلاحظ طوال الوقت أن القوات البيلاروسية تحافظ على التوتر على الحدود، ولا تمنحنا لحظة سلام".
وكانت دول أوروبية دعت الدولة التي يخرج منها المواطنون إلى بيلاروسيا بهدف الهجرة إلى أوروبا بصورة غير شرعية عبر بيلاروسيا، بتعليق تلك الرحلات الجوية بغية حل الأزمة.
وفرض الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا، بسبب مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، وأزمة المهاجرين على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيتسكي، منتصف الشهر الماضي، أنه بحث مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وارسو، إمكانية فرض عقوبات إضافية مستقبلاً على بيلاروس، بسبب أزمة المهاجرين على الحدود.
وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، توترات على خلفية وجود آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
وارسو: مستعدون لتمويل عودة المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا
28 نوفمبر 2021, 17:00 GMT
وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
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