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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالسعي لتحقيق السلام مع بيونغ يانغ
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالسعي لتحقيق السلام مع بيونغ يانغ
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، باستغلال الأشهر الأخيرة المتبقية له في منصبه، في بذل مسعى نهائي من أجل السلام مع كوريا الشمالية. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T06:40+0000
2022-01-03T06:40+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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جاءت تصريحات مون في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد قبل انتهاء ولايته التي استمرت خمسة أعوام في مايو/ أيار، بحسب "رويترز".وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن حكومته ستسعى لتطبيع العلاقات بين الكوريتين وسلك طريق لا رجعة فيه للسلام حتى النهاية، على أمل أن تستمر جهود الحوار في الإدارة المقبلة أيضا.في المقابل، لم يشر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال خطابه عشية العام الجديد، إلى دعوات مون لإعلان إنهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بصفة رسمية.ولم يشر كيم كذلك إلى محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة والمتوقفة حاليا.وأجرى مون عدة اجتماعات مع كيم منها اجتماع في بيونغ يانغ خلال سلسلة من المفاوضات خلال عامي 2018 و2019 قبل أن تتوقف المحادثات وسط خلافات حول المطالب الدولية بأن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية، ودعوة بيونغ يانغ لواشنطن وسيئول لتخفيف العقوبات والتخلي عن "السياسات العدائية" الأخرى.ويسعى رئيس كوريا الجنوبية للتوصل إلى "إعلان نهاية الحرب" كوسيلة لاستئناف المفاوضات المتوقفة وقد لمحت إدارته إلى إجراء مناقشات عبر قنوات خلفية.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالسعي لتحقيق السلام مع بيونغ يانغ

06:40 GMT 03.01.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الاثنين، باستغلال الأشهر الأخيرة المتبقية له في منصبه، في بذل مسعى نهائي من أجل السلام مع كوريا الشمالية.
جاءت تصريحات مون في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد قبل انتهاء ولايته التي استمرت خمسة أعوام في مايو/ أيار، بحسب "رويترز".
وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن حكومته ستسعى لتطبيع العلاقات بين الكوريتين وسلك طريق لا رجعة فيه للسلام حتى النهاية، على أمل أن تستمر جهود الحوار في الإدارة المقبلة أيضا.
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في المقابل، لم يشر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال خطابه عشية العام الجديد، إلى دعوات مون لإعلان إنهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بصفة رسمية.
ولم يشر كيم كذلك إلى محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة والمتوقفة حاليا.
وأجرى مون عدة اجتماعات مع كيم منها اجتماع في بيونغ يانغ خلال سلسلة من المفاوضات خلال عامي 2018 و2019 قبل أن تتوقف المحادثات وسط خلافات حول المطالب الدولية بأن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية، ودعوة بيونغ يانغ لواشنطن وسيئول لتخفيف العقوبات والتخلي عن "السياسات العدائية" الأخرى.
ويسعى رئيس كوريا الجنوبية للتوصل إلى "إعلان نهاية الحرب" كوسيلة لاستئناف المفاوضات المتوقفة وقد لمحت إدارته إلى إجراء مناقشات عبر قنوات خلفية.
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