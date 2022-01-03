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مصر... وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي
مصر... وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي
توفى الناقد الرياضي والإعلامي المصري إبراهيم حجازي، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:33+0000
2022-01-03T08:33+0000
وفاة
مصر
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وكتب نجل الناقد الرياضي عبر حسابه على "فيسبوك" الذي يحمل اسم ماندو حجازي: "انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبي"، موضحا أنه من المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن إبراهيم حجازي نقل إلى الرعاية المركزة بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا بالإضافة إلى مشاكل بعدد من الوظائف الحيوية.يذكر أن حجازي كان قد تخرج من المعهد العالي للتربية الرياضية في عام 1967، والتحق بمؤسسة الأهرام في عام 1975، حيث نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضية في عام 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.وخلال السنوات الأخيرة، قدم إبراهيم حجازي العديد من البرامج التلفزيونية، كان أبرزها البرنامج الشهير "في دائرة الضوء".
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وفاة, مصر

مصر... وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي

08:33 GMT 03.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"
مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري ماسبيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
توفى الناقد الرياضي والإعلامي المصري إبراهيم حجازي، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.
وكتب نجل الناقد الرياضي عبر حسابه على "فيسبوك" الذي يحمل اسم ماندو حجازي: "انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبي"، موضحا أنه من المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن إبراهيم حجازي نقل إلى الرعاية المركزة بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا بالإضافة إلى مشاكل بعدد من الوظائف الحيوية.
يذكر أن حجازي كان قد تخرج من المعهد العالي للتربية الرياضية في عام 1967، والتحق بمؤسسة الأهرام في عام 1975، حيث نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضية في عام 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.
وخلال السنوات الأخيرة، قدم إبراهيم حجازي العديد من البرامج التلفزيونية، كان أبرزها البرنامج الشهير "في دائرة الضوء".
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