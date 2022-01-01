https://arabic.sputniknews.com/20220101/مسؤول-مصري-يكشف-حقيقة-دخول-بلاده-الموجة-الخامسة-من-كورونا-1054837934.html

مسؤول مصري يكشف حقيقة دخول بلاده الموجة الخامسة من كورونا

مسؤول مصري يكشف حقيقة دخول بلاده الموجة الخامسة من كورونا

كشفت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، حقيقة دخول بلادها الموجة الخامسة من الجائحة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

مصر

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ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، عن العسال خلال تصريحات تليفزيونية "أن مصر ما تزال في الموجة الرابعة من جائحة كورونا"، مؤكدة أن هناك زيادة في حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم، مقابل انخفاض في أعداد الوفيات وهو المؤشر المهم.وأشارت العسال إلى أن 25% من المصابين بفيروس كورونا يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا، وهي متلازمة تستمر لفترة ثم تنتهي، مشيرة إلى أن بروتوكول علاج كورونا في تطور مستمر منذ ظهور الجائحة بحسب الوضع الوبائي، لافتة إلى أن كل حالة مرضية حسب حالتها يكون لها بروتوكول خاص بها، ولا يعترف بالأدوية المتداولة على "فيسبوك" لعلاج الفيروس.وناشدت المسؤولة المصرية المصاب بأعراض نزلة برد، الدخول في حالة عزل لمدة 5 أيام مع استشارة طبيب، موضحة أنه ليس من المنتظر حدوث إغلاق كلي في أي دولة بسبب جائحة كورونا.وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في بلاده، خالد عبد الغفار، قد قال، أول أمس، إن إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 55.662.624 جرعة، لافتا إلى أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.وذكر الوزير أن إجمالي ما تم توريده من اللقاحات إلى البلاد حتى الآن بلغ 119.288.130 جرعة، لافتا إلى أنه تم مؤخراً استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال "جافي"، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات.وأضاف أن إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن بلغ 55.662.624 جرعة، وهناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/مستشار-الرئيس-المصري-لشؤون-الصحة-مستعدون-لمواجهة-أوميكرون-1054748536.html

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العالم العربي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر