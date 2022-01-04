https://arabic.sputniknews.com/20220104/أمير-سعودي-يشن-هجوما-على-حسن-نصر-الله-ويطرح-عليه-عددا-من-الأسئلة-1054924283.html

أمير سعودي يشن هجوما على حسن نصر الله ويطرح عليه عددا من الأسئلة

أمير سعودي يشن هجوما على حسن نصر الله ويطرح عليه عددا من الأسئلة

شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، هجوما عنيفا على زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرة الله، ردا على تصريحاته المتعلقة بإيران، واصفا إياه... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T11:02+0000

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وقال الأمير السعودي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" مخاطباً نصر الله، "كدنا أن نصدق من خطابك أن إيران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأغصان الزيتون إلى العالم".وتساءل لماذا لم تقم داعش بعلميات ضد المصالح الإيرانية، مثلما نفذت عمليات إرهابية في الداخل السعودي؟، كما تساءل عن من سلّم الموصل لداعش ومن أعطى الأوامر للجيش العراقي بالانسحاب؟".وعن نقل عناصر داعش من لبنان إلى العراق قال: "ماذا عن الباصات الخضر التي شاهدها اللبنانيون بأعينهم وهي تنقل عناصر داعش من الحدود اللبنانية إلى العراقية برعاية إيران وحزبك؟ ألم تؤِ إيران قادة القاعدة؟".وكان حسن نصر الله، شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".من جانبه، أشعل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، مواقع التواصل، بعد تغريدة نشرها عقب خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.وقال بخاري، في التغريدة التي تناولتها وسائل إعلام سعودية محلية على أنها رد على كلمة نصرالله: "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".

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أخبار لبنان, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار حزب الله