أمير سعودي يشن هجوما على حسن نصر الله ويطرح عليه عددا من الأسئلة

وقال الأمير السعودي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" مخاطباً نصر الله، "كدنا أن نصدق من خطابك أن إيران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأغصان الزيتون إلى العالم".وتساءل لماذا لم تقم داعش بعلميات ضد المصالح الإيرانية، مثلما نفذت عمليات إرهابية في الداخل السعودي؟، كما تساءل عن من سلّم الموصل لداعش ومن أعطى الأوامر للجيش العراقي بالانسحاب؟".وعن نقل عناصر داعش من لبنان إلى العراق قال: "ماذا عن الباصات الخضر التي شاهدها اللبنانيون بأعينهم وهي تنقل عناصر داعش من الحدود اللبنانية إلى العراقية برعاية إيران وحزبك؟ ألم تؤِ إيران قادة القاعدة؟".وكان حسن نصر الله، شن أمس الاثنين، هجوما عنيفا على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ردا على خطاب الأخير الذي وصف فيه “حزب الله” بـ"الإرهابي".وقال نصر الله، في خطاب متلفز، بثته قناة "المنار"، إن "الإرهابي هو الذي أرسل داعش والانتحارين إلى العراق، ويشن حرب على اليمن منذ سبع سنوات، ويحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم.وأكد: أن "السعودية كانت ترسل الانتحاريين وسيارات الانتحارين إلى العراق، وأرسلت شبابها ليَقتلوا الأطفال والنساء والرجال، أما إيران فأرسلت رجالها ليقتلوا دفاعا عن الأطفال والرجال والنساء".من جانبه، أشعل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، مواقع التواصل، بعد تغريدة نشرها عقب خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.وقال بخاري، في التغريدة التي تناولتها وسائل إعلام سعودية محلية على أنها رد على كلمة نصرالله: "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".
شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، هجوما عنيفا على زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرة الله، ردا على تصريحاته المتعلقة بإيران، واصفا إياه بـ"الكاذب".
وقال الأمير السعودي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" مخاطباً نصر الله، "كدنا أن نصدق من خطابك أن إيران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأغصان الزيتون إلى العالم".
وتساءل لماذا لم تقم داعش بعلميات ضد المصالح الإيرانية، مثلما نفذت عمليات إرهابية في الداخل السعودي؟، كما تساءل عن من سلّم الموصل لداعش ومن أعطى الأوامر للجيش العراقي بالانسحاب؟".
أخيرًا يا كاذب العصر يا أبا رغاله: كدنا أن نصدق من خطابك أن ايران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأعصان الزيتون الى العالم.. سماجة السيء: أنت فاسق أتانا الليلة بنبأ لا يحتاج كذبه الى تبيان!
وقال بخاري، في التغريدة التي تناولتها وسائل إعلام سعودية محلية على أنها رد على كلمة نصرالله: "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال".