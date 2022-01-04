https://arabic.sputniknews.com/20220104/استطلاع--9-من-كل-10-أشخاص-يشعرون-بتغير-المناخ-في-كوريا-الجنوبية-1054921423.html

استطلاع : 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بتغير المناخ في كوريا الجنوبية

استطلاع : 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بتغير المناخ في كوريا الجنوبية

كشف استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن 9 من بين كل 10 أشخاص في كوريا الجنوبية يشعرون بتغير المناخ بشكل مباشر ومستعدون لقبول أي إزعاج تسببه السياسات لحل المشكلة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T09:33+0000

2022-01-04T09:33+0000

2022-01-04T09:33+0000

العالم

كوريا الجنوبية

تغير المناخ

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وبحسب شبكة "يونهاب" المحلية، فإنه وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مجموعة مدنية على 1,000 شخص على مستوى البلاد في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 ديسمبر / كانون الأول، جاءت النتيجة بأن حوالي 89.2% من الأشخاص يشعرون بالفعل بآثار أزمة المناخ، فيما أعرب 88.5% عن استعدادهم لقبول أي إجراءات تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة حتى وإن كانت مزعجة.وأشارت إجابات المشاركين في الاستطلاع حول كيفية حل أزمة المناخ، إلى أن 74.4% منهم سيختارون المركبات الكهربائية أو الهيدروجينية، في حين قال 58.2% و53% إنهم سيتخذون من النظام الغذائي النباتي والتنقل بالدراجة آلية جديدة لحياتهم.كما أظهر الاستطلاع أن 58.9% من هؤلاء يوافقون على سياسة الحكومة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، مقارنة بـ 41.1% ممن عارضوا هذا الإجراء، بينما يتفق 52.9% مع التوقعات المتعلقة بارتفاع فاتورة الكهرباء بسرعة كبيرة عندما يتم التخلص التدريجي من الطاقة النووية.ونوهت الشبكة إلى أن 72.3% من تلك الإجابات كانت إيجابية إزاء سياسة التخلص التدريجي من الفحم.

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العالم, كوريا الجنوبية, تغير المناخ