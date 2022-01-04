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https://arabic.sputniknews.com/20220104/استطلاع--9-من-كل-10-أشخاص-يشعرون-بتغير-المناخ-في-كوريا-الجنوبية-1054921423.html
استطلاع : 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بتغير المناخ في كوريا الجنوبية
استطلاع : 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بتغير المناخ في كوريا الجنوبية
كشف استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن 9 من بين كل 10 أشخاص في كوريا الجنوبية يشعرون بتغير المناخ بشكل مباشر ومستعدون لقبول أي إزعاج تسببه السياسات لحل المشكلة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:33+0000
2022-01-04T09:33+0000
العالم
كوريا الجنوبية
تغير المناخ
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وبحسب شبكة "يونهاب" المحلية، فإنه وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مجموعة مدنية على 1,000 شخص على مستوى البلاد في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 ديسمبر / كانون الأول، جاءت النتيجة بأن حوالي 89.2% من الأشخاص يشعرون بالفعل بآثار أزمة المناخ، فيما أعرب 88.5% عن استعدادهم لقبول أي إجراءات تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة حتى وإن كانت مزعجة.وأشارت إجابات المشاركين في الاستطلاع حول كيفية حل أزمة المناخ، إلى أن 74.4% منهم سيختارون المركبات الكهربائية أو الهيدروجينية، في حين قال 58.2% و53% إنهم سيتخذون من النظام الغذائي النباتي والتنقل بالدراجة آلية جديدة لحياتهم.كما أظهر الاستطلاع أن 58.9% من هؤلاء يوافقون على سياسة الحكومة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، مقارنة بـ 41.1% ممن عارضوا هذا الإجراء، بينما يتفق 52.9% مع التوقعات المتعلقة بارتفاع فاتورة الكهرباء بسرعة كبيرة عندما يتم التخلص التدريجي من الطاقة النووية.ونوهت الشبكة إلى أن 72.3% من تلك الإجابات كانت إيجابية إزاء سياسة التخلص التدريجي من الفحم.
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العالم, كوريا الجنوبية, تغير المناخ

استطلاع : 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بتغير المناخ في كوريا الجنوبية

09:33 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Ryu Seng-il / الذهاب إلى بنك الصورالجزر البنفجسية في محافظة تشلا الجنوبية في كوريا الجنوبية، 6 أبريل 2021
الجزر البنفجسية في محافظة تشلا الجنوبية في كوريا الجنوبية، 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Ryu Seng-il
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كشف استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن 9 من بين كل 10 أشخاص في كوريا الجنوبية يشعرون بتغير المناخ بشكل مباشر ومستعدون لقبول أي إزعاج تسببه السياسات لحل المشكلة.
وبحسب شبكة "يونهاب" المحلية، فإنه وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته مجموعة مدنية على 1,000 شخص على مستوى البلاد في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 ديسمبر / كانون الأول، جاءت النتيجة بأن حوالي 89.2% من الأشخاص يشعرون بالفعل بآثار أزمة المناخ، فيما أعرب 88.5% عن استعدادهم لقبول أي إجراءات تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة حتى وإن كانت مزعجة.
وأشارت إجابات المشاركين في الاستطلاع حول كيفية حل أزمة المناخ، إلى أن 74.4% منهم سيختارون المركبات الكهربائية أو الهيدروجينية، في حين قال 58.2% و53% إنهم سيتخذون من النظام الغذائي النباتي والتنقل بالدراجة آلية جديدة لحياتهم.
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كما أظهر الاستطلاع أن 58.9% من هؤلاء يوافقون على سياسة الحكومة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، مقارنة بـ 41.1% ممن عارضوا هذا الإجراء، بينما يتفق 52.9% مع التوقعات المتعلقة بارتفاع فاتورة الكهرباء بسرعة كبيرة عندما يتم التخلص التدريجي من الطاقة النووية.
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ونوهت الشبكة إلى أن 72.3% من تلك الإجابات كانت إيجابية إزاء سياسة التخلص التدريجي من الفحم.
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