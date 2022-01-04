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الأمم المتحدة: إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن نتيجة نقص التمويل
الأمم المتحدة: إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن نتيجة نقص التمويل
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن، نتيجة نقص التمويل. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-04T22:04+0000
اليمن
الأمم المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر "تويتر": "نتيجة نقص التمويل، تضطر وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه".وأضاف: "هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخلات منقذة للأرواح للملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية".ووفقاً للأمم المتحدة، "تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2.1 مليار دولار، بنسبة 55 في المائة من التمويل المطلوب".ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، فيما 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الأمم-المتحدة-تناشد-الحكومة-اليمنية-السماح-بدخول-أجهزة-اتصالات-لمطار-صنعاء-1054808406.html
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اليمن, الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن نتيجة نقص التمويل

22:04 GMT 04.01.2022
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصورة معبرة عن استقرار الحياة في جزيرة سقطرى اليمنية
صورة معبرة عن استقرار الحياة في جزيرة سقطرى اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إغلاق أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن، نتيجة نقص التمويل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، عبر "تويتر": "نتيجة نقص التمويل، تضطر وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه".
وأضاف: "هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخلات منقذة للأرواح للملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية".
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
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ووفقاً للأمم المتحدة، "تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2.1 مليار دولار، بنسبة 55 في المائة من التمويل المطلوب".
ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، فيما 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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