https://arabic.sputniknews.com/20211221/بعد-ضرب-مطار-صنعاء-ماذا-عن-استخدام-المطارات-المدنية-في-الحروب؟-1054414706.html

بعد ضرب مطار صنعاء... ماذا عن استخدام المطارات المدنية في الحروب؟

بعد ضرب مطار صنعاء... ماذا عن استخدام المطارات المدنية في الحروب؟

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في العاصمة اليمنية صنعاء، خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية، بعد استهدافه بشكل مباشر بعدة غارات جوية للتحالف العربي. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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بعد ضرب مطار صنعاء.. ماذا عن استخدام المطارات المدنية في الحروب؟ بعد ضرب مطار صنعاء.. ماذا عن استخدام المطارات المدنية في الحروب؟

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أعلن شن "ضربات جوية دقيقة"، ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" الحوثية في المطار.وفي حديث لـ"سبوتنيك" نفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، ما أثير عن استخدام المطار في إطلاق المسيرات، وقال إنها "تنطلق من قواعد سرية" معربا عن "استعداد الجماعة لاستقبال جميع الطائرات بمجرد إصلاح المطار".وكانت الجماعة قد أوقفت في وقت سابق التصريح بالهبوط في مطار صنعاء لطائرة تابعة للأمم المتحدة، وقال عاملون في الهيئات الإغاثية التابعة للمنظمة الدولية إن الجماعة تمنع التصاريح للطائرات في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها.وفي حديثه لـ "سبوتنيك" أستاذ القانون الدولي د. أصيل الجعيد إن "القانون والأعراف الدولية تسمح باستخدام المطارات المدنية في أي استخدامات مدنية خلال الحروب، كإيصال مواد إغاثية للمدنيين الذي لايحملون السلاح " مشيرا إلى أن "القانون الدولي وقواعد الاشتباك تمنح حماية لبعض المناطق منها المطارات وذلك من أجل حماية المدنيين".وأوضح الخبير أن "رفع الحماية عن المطار إجراء قانوني عسكري، نابع من حرص المملكة على اتباع القانون الدولي والحوكمة القانونية لإجراءات الضربات الجوية إذا رغبت في ضرب المناطق التي يوجد بها عناصر معادية"وأكد نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية فهمي اليوسفي إن "مطار صنعاء لم يستخدم في أي أغراض عسكرية، والطائرات المسيرة تنطلق من قواعد عسكرية سرية" مشيرا إلى أن السلطات في صنعاء "على استعداد لاستقبال أي طائرة بمجرد إصلاح المطار".يمكنكم متابعة المزيد من حلقات مساحة حرةإعداد وتقديم جيهان لطفي

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